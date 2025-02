Felipe Calderón concedió una entrevista a Yordi Rosado, el conductor mexicano famoso por sus encuentros con grandes celebridades y personajes destacados.

Hoy domingo 16 de enero se estrenó la entrevista exclusiva con Felipe Calderón, ex panista y esposo de Margarita Zavala, quien fue presidente de México en el sexenio de 2006 a 2012.

Entre los temas a tratar, Felipe Calderón habló sobre su infancia, el cómo se sintió ser presidente e incluso abordó el polémico alcoholismo del que se le ha acusado.

Felipe Calderón también tocó la guerra contra el narcotráfico que declaró en su sexenio, así como las tensiones que tenía con Vicente Fox previo a las elecciones de 2006.

El diálogo se llevó a cabo desde la casa de Felipe Calderón, en lo que sería el estudio del ex panista. Estos fueron los temas importantes tratados en la entrevista con Yordi Rosado.

Felipe Calderón en entrevista con Yordi Rosado: Los planes para el futuro

Como ex presidente de México, Felipe Calderón habló sobre sus planes a futuro, enfocándose en sus proyectos en materia de medio ambiente.

Asimismo destacó su intención de asegurar su economía para el retiro, pues los ahorros que tenía los invirtió en la creación de México Libre.

“Quiero tener una edad madura, feliz, estable, aprender a ser feliz”. Felipe Calderón

Felipe Calderón en entrevista con Yordi Rosado: Desmiente supuesto alcoholismo

Preparándose para concluir la entrevista, Felipe Calderón desmintió que en su estancia en Los Pinos haya construido un bar, en medio de los rumores de alcoholismo.

“Como a mí no me agarraron robando, ni andaba con mujeres, ni hice mal a nadie... Que si alcohólico, la verdad es una gran mentira con la que me han atacado”. Felipe Calderón

Al volver a ser cuestionado por Yordi Rosado sobre si en algún momento existió un problema con el alcohol, Felipe Calderón lo negó rotundamente.

“Por supuesto que no, yo tuve una vida sana, practico ejercicio. Como presidente nunca falté a ningún evento, nunca llegué tarde. Di más de 3 mil discursos como presidente”. Felipe Calderón

Felipe Calderón en entrevista con Yordi Rosado: Los accidentes aéreos de sus secretarios de Gobernación

Yordi Rosado mencionó los accidentes aéreos que sufrieron dos de los secretarios de Gobernación de Felipe Calderón, los cuales han sido atribuidos a ataques del crimen organizado.

Al respecto, Felipe Calderón aseguró que ambos casos -la muerte de Juan Camilo Mouriño y José Francisco Blake- se trataron de accidentes.

“Yo investigué a fondo y estoy absolutamente seguro que fueron accidentes. En el primero por una tontería del piloto del Learjet 45 (...) en el caso de Blake, una pérdida del campo visual”. Felipe Calderón

Felipe Calderón en entrevista con Yordi Rosado (Captada de video)

Felipe Calderón en entrevista con Yordi Rosado: La guerra contra el narcotráfico “es la decisión correcta”

Uno de los temas más controversiales del sexenio de Felipe Calderón fue la declarada guerra contra el narcotráfico.

Sobre ello, el ex presidente afirmó que hasta él tenía miedo por él y por su familia ante las amenazas que recibía, pero tenía que enfrentar a la delincuencia a como diera lugar.

“El mayor enemigo de México es el crimen organizado y la captura del Estado. Y yo decidí enfrentarla. Es una decisión ética, y pienso que con aciertos y con errores, pero es la decisión correcta”. Felipe Calderón

Felipe Calderón en entrevista con Yordi Rosado: ¿Qué se siente ser presidente?

El ex panista contó sobre lo emocionante que fue el conteo de votos en las elecciones de 2006 que le dieron el triunfo, siendo el proceso electoral más polémico por las acusaciones de fraude.

Ante la pregunta expresa de “¿Qué se siente ser presidente?“, Felipe Calderón confesó que es ”muy duro".

“De hecho yo disfruté la presidencia hasta que salí. La gente, las giras, los colores de México, las artesanías, los pueblos, los paisajes. Eso lo recuerdo y todavía me emociono”. Felipe Calderón

Sobre lo que no extraña de ser presidente recalcó que sobre todo se siente agradecido por haber llegado a la presidencia de México, con todo, lo bueno y lo malo.

“Había noches durísimas, yo sé que hay quien sí duerme bien, yo no dormía bien. Lujambio decía, que en paz descanse: Hay dos tipos de políticos, los que duermen bien y los que no duermen bien. Los que duermen bien son los que no tienen ningún principio, les vale madre todo y los que teniendo principios se dedican a pontificar y a darle lecciones a los demás (...) los que no duermen bien, son los que tienen principios pero te toca aplicarlos a realidades de cabeza muy dura. Y como presidente, si tienes principios y eres responsable, te toca tocar las peores, las decisiones difíciles”. Felipe Calderón

Felipe Calderón en entrevista con Yordi Rosado: Tensión con Vicente Fox previo a su candidatura presidencial

Felipe Calderón ventiló que él no era el favorito de Vicente Fox (ex presidente de 2000-2006), por lo que existía una tensión con él.

Incluso contó que en algún comento hubo un conflicto con el ex presidente panista Vicente Fox por una reunión que Felipe Calderón hizo en el rancho de un amigo en Jalisco, que convocó a 6 mil personas.

Esto provocó el enojo de Vicente Fox al considerar a Felipe Calderón como “irresponsable”, lo que llevó a que el esposo de Margarita Zavala le presentara su renuncia como secretario de Energía por sentirse “descalificado”.

“Había tensión con Fox, porque yo no era su favorito, es la verdad, era Santiago Creel”. Felipe Calderón

Felipe Calderón en entrevista con Yordi Rosado (Captada de video)

Felipe Calderón en entrevista con Yordi Rosado: Su relación y matrimonio con Margarita Zavala

Su matrimonio y vida con Margarita Zavala fue otro de los temas importantes que Felipe Calderón mencionó.

El pasado 9 de enero, Felipe Calderón cumplió 32 años de casado con Margarita Zavala, diputada del PAN.

A la legisladora la conoció cuando él daba un curso de capacitación del PAN a jóvenes de la CDMX en el Ajusco, cuando él tenía cerca de 26 años, a finales de los años 80.

Sin embargo, no surgió el amor inmediatamente, pues el ex panista confesó que Margarita Zavala lo rechazó como tres veces. No fue hasta varios años después que comenzaron a salir y se casaron en 1993.

“Margarita siempre fue como es, muy guapa, muy simpática, muy inteligente. Entonces me llamó mucho la atención”. Felipe Calderón

Felipe Calderón en entrevista con Yordi Rosado: “Es difícil llegar al poder y más difícil dejarlo”

Yordi Rosado preguntó a Felipe Calderón sobre la sensación que da recibir y aún más dejar la banda presidencial.

Al respecto, el ex panista señaló que más que la banda, sí se siente el poder presidencial, el cual es difícil de dejar.

“El poder presidencial sí se siente, evidentemente. Y sí implica... es difícil llegar, y también es más difícil dejarlo”. Felipe Calderón

Felipe Calderón en entrevista con Yordi Rosado: Sus aspiraciones a la presidencia de México

Felipe Calderón recordó que la primera vez que se vio como candidatro presidencial fue cuando era presidente del PAN, a sus 34 años.

No obstante, agregó que desde que estudiaba en la secundaria tenía aspiraciones de llegar a la presidencia de México.

“Y Alma (su amiga) me recuerda: Y tú dijiste ‘yo voy a ser presidente de México y voy a hacer cientos de hospitales y cientos de puentes’”. Felipe Calderón recuerda anécdota sobre él

Felipe Calderón en entrevista con Yordi Rosado (Captada de video)

Felipe Calderón en entrevista con Yordi Rosado: Así era su rutina como ex presidente

Al hablar sobre su paso por la presidencia de México, Felipe Calderón contó cuál era su rutina de lunes a domingo como líder de una nación.

Usualmente se despertaba a las 06:30 de la mañana y salía a hacer ciclismo; regresaba a las 08:00 horas para desayunar y posteriormente tener su primera reunión o audiencia entre 08:15 y 08:30.

Confesó que los domingos solía dedicarlo al descanso y a la familia, para ir a misa, a jugar fútbol y hacer carnita asada con los amigos; pero al pendiente de cualquier situación que se presentara en el país.

Felipe Calderón en entrevista con Yordi Rosado: Revela detalles sobre su infancia

Yordi Rosado cuestionó a Felipe Calderón sobre su infancia, de la que dijo fue “muy feliz, muy modesta”.

El ex panista y esposo de Margarita Zavala detalló que es el menor de 5 hermanos. Su papá era escritor, a quien definió como “utópico” y su mamá ama de casa.

Abordó también el inicio de la trayectoria política de su papá, Luis Calderón Vega, fundador del PAN.

Felipe Calderón destacó que en su infancia y adolescencia fue un buen estudiante, pues su madre era muy exigente con él.

Sobre sus estudios en Derecho y Economía, señaló que vino de una necesidad de buscar respuestas a los problemas de México.

Felipe Calderón en entrevista con Yordi Rosado: Esto dijo sobre los ex presidentes que se van de México

Felipe Calderón no juzgó a aquellos ex presidentes que se han ido de México tras terminar sus respectivos gobiernos.

En su caso dijo que ha salido del país por cuestiones de trabajo, mientras que otros ex presidentes ya sea que hagan lo mismo o simplemente por razones de seguridad.

Felipe Calderón en entrevista con Yordi Rosado

Felipe Calderón en entrevista con Yordi Rosado: Niega haber robado un sólo peso en su sexenio

Al ser cuestionado sobre la perspectiva que se tiene sobre los supuestos millones que tiene un ex presidente o presuntos intereses políticos, Felipe Calderón descartó haber robado un sólo centavo.

“Yo en mi caso no robé absolutamente un centavo. No me arrepiento de eso, hubo incluso gente que me lo reprocha. De eso estoy muy contento”. Felipe Calderón

Contrario a lo que se ha dicho sobre su gobierno, el esposo de Margarita Zavala aseguró que procuró que en su administración los funcionarios fueran honestos.

“Me siento muy orgulloso de eso, de no haber robado nunca. Me han acusado lo que quieras pero si de algo me siento muy muy orgulloso es que a mí no me han acusado de ladrón ni podrán acusarme nunca”. Felipe Calderón

Felipe Calderón en entrevista con Yordi Rosado: Habla sobre el accidente que sufrió en Los Pinos

Entre los primeros temas que abordó Felipe Calderón se destacó el accidente que tuvo en Los Pinos cuando andaba en bicicleta sobre el Bosque de Chapultepec.

El ex panista confesó ser un amante del ciclismo, por lo que un día que salió en bicicleta, con el suelo húmedo por la lluvia, cayó y se fracturó el hombro.

Este accidente ocurrió en agosto de 2008, cuando se encontraba en su penúltimo año de su sexenio presidencial.

En la actualidad ya no suele hacer ciclismo debido a los viajes que realiza por sus actividades, pues se dedica a dar clases en Madrid dando consultorías globales sobre sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.