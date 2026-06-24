Claudia Sheinbaum celebrará este miércoles 24 de junio su cumpleaños número 64 con una comida en Palacio Nacional junto a su esposo, Jesús María Tarriba, disfrutando de su platillo favorito: pozole.

“Voy a comer aquí con mi esposo porque como juega aquí la selección justamente está difícil llegar al centro para la familia… hoy voy a comer pozole que es de mis comidas favoritas” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Debido al partido México vs Chequia en el Mundial 2026 y la concentración de aficionados en el Zócalo, la presidenta de México decidió recorrer la celebración familiar con Jesús María Tarriba para el domingo 28 de junio.

“El domingo vamos a comer con la familia” Claudia Sheinbaum

Durante la mañanera del 24 de junio fue recibida con Las Mañanitas por reporteros, aunque aún no define dónde verá el partido México vs Chequia.

En Palacio Nacional cantan “Las Mañanitas” a Claudia Sheinbaum por su cumpleaños (Tomada de video)

Claudia Sheinbaum va a celebrar su cumpleaños en compañía de su esposo

Claudia Sheinbaum compartió que este miércoles 24 de junio celebrará su cumpleaños en compañía de su esposo en Palacio Nacional. “Voy a comer aquí con mi esposo porque como juega aquí la selección justamente está difícil llegar al centro para la familia, hoy voy a comer pozole que es de mis comidas favoritas”, dijo.

La presidenta compartió que va a comer “una de sus comidas favoritas”, pozole, como parte de la celebración por sus 64 años junto a Jesús María Tarriba.

Asimismo, compartió que no pasará este día con su familia ya que el partido de México vs Chequia que se podrá ver en el FIFA Fan Fest del Zócalo, complica el ingreso al primer cuadro del Centro Histórico.

Por ello, también celebrará su cumpleaños con una comida en familia, pero hasta el domingo 28 de junio. “El domingo vamos a comer con la familia”, dijo.

Cabe recordar que al inicio de la conferencia mañanera del 24 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida con las mañanitas cantadas por los reporteros que la acompañan.

Claudia Sheinbaum aún no sabe donde verá el partido México vs Chequia

Por otra parte, la presidenta compartió que aún no sabe dónde verá el partido México vs Chequia que se juega en el Estadio Banorte a las 19:00 horas, tiempo local.

Sin embargo, aseguró que compartirá el lugar donde verá el último partido de la fase de grupos de la selección mexicana en cuanto lo sepa.