En medio de tensiones políticas entre México y Estados Unidos, Ronald Johson felicitó a Claudia Sheinbaum.

Este miércoles 24 de junio, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó a Sheinbaum con motivo de su cumpleaños número 64.

“Que Dios la bendiga en el año venidero”, escribió en la red social X. Posteriormente, el diplomático reconoció el trabajo de la presidenta de México, así como expresó su disposición para continuar fortaleciendo la relación entre ambos países.

“He visto de primera mano su compromiso con servir al pueblo de México y fortalecer la cooperación entre nuestros países. Espero con interés continuar nuestro trabajo conjunto para el beneficio de nuestras naciones” Ronald Johnson

Ronald Johnson felicita a Sheinbaum (@USAmbMex / X)

¿Cuál es la relación entre Ronald Johnson y Claudia Sheinbaum?

La relación entre Ronald Johnson y Claudia Sheinbaum es de carácter diplomático y de cooperación. En las últimas semanas se ha caracterizado por tensiones diplomáticas.

A inicios de mes, Claudia Sheinbaum marcó límites a Ronald Johnson, quien declaró que la lucha contra los cárteles debería unir los gobiernos de México y Estados Unidos, en vez de dividirlos.

Palabras que inevitablemente se ligan a la participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en Chihuahua.

La presidenta de México pidió al diplomático no opinar sobre la política interna del país y tampoco politizar el combate al narcotráfico. Argumentó que cada país debe actuar en su territorio y respetar la soberanía nacional.

Sheinbaum responde a Ronald Johnson (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

A pesas de las fricciones, los canales diplomáticos siguen activos, ambos gobiernos trabajan en coordinación y colaboración en problemáticas compartidas, como la seguridad, la violencia ligada al crimen organizado y la relación comercial.

La felicitación del embajador de los Estados Unidos deja clara la disposición de mantener una buena relación basada en el diálogo y en el respeto entre Washington y México.