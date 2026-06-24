En el marco del cumpleaños número 64 de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller se sumó a las muestras de afecto con un mensaje difundido en sus redes sociales este 24 de junio.

Felicidades a una gran mujer, trabajadora, disciplinada y llena de valores; mamá, hija y abuela. Querida Claudia, nuestra admirada presidenta: deseamos que tenga un feliz cumpleaños y muchos parabienes y festejos de parte mía y de mi familia. Beatriz Gutiérrez Müller, historiadora y esposa de AMLO

En su publicación, Beatriz Gutiérrez describió a Sheinbaum como una “gran mujer, trabajadora, disciplinada y llena de valores”, resaltando además sus roles familiares y su desempeño como presidenta.

La apoyamos en todo, en la gran tarea de gobernar a nuestro amado país. Lo está haciendo muy re que te bien Beatriz Gutiérrez Müller, historiadora y esposa de AMLO

El gesto se integró a una jornada de festejos en Palacio Nacional, marcada por música, mariachis y el reconocimiento popular.

“Muchos parabienes”: el mensaje de Beatriz Gutiérrez a Sheinbaum

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, destacó tanto las virtudes personales como el desempeño profesional de la presidenta en la conducción de México.

A través de su cuenta oficial de X, Beatriz Gutiérrez Müller describió a Sheinbaum como una “gran mujer, trabajadora, disciplinada y llena de valores”, resaltando además sus roles como “mamá, hija y abuela”.

En su mensaje, la historiadora expresó sus mejores deseos a nombre propio y de su familia, subrayando su respaldo a la labor de gobierno: “La apoyamos en todo, en la gran tarea de gobernar a nuestro amado país. Lo está haciendo muy re que te bien”.

La felicitación de Beatriz Gutiérrez a Claudia Sheinbaum por su cumpleaños (Especial)

El cumpleaños de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

La felicitación de Beatriz Gutiérrez fue parte de una jornada de celebraciones que comenzó desde los primeros minutos del día.

A las 12:00 en punto, seguidores de la presidenta se congregaron a las afueras de Palacio Nacional para cantarle “Las Mañanitas” con mariachis y pastel, en un ambiente de alegría y reconocimiento popular.

Marichis llegan a Palacio Nacional para celebrar el cumpleaños 64 de Claudia Sheinbaum (Tomada de video)

El clima festivo se trasladó al interior del recinto histórico durante la mañana. Al iniciar la “conferencia mañanera del pueblo”, los periodistas y trabajadores de la Presidencia también se unieron para cantar las mañanitas a la presidenta de México antes de comenzar con la agenda oficial de temas nacionales.