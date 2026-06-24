Claudia Sheinbaum aseguró que la Selección Mexicana vencerá a Chequia en su partido de la Jornada 3 del Mundial 2026, disputado este miércoles 24 de junio en el Estadio Banorte.

“Estamos contentos porque ha ganado la selección, por eso toda la suerte y la buena vibra. Va a ganar la selección” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera, la presidenta de México envió un mensaje de ánimo al equipo de Javier Aguirre y realizó una quiniela con los asistentes, reiterando que “México va a ganar”.

El partido México vs Chequia coincide con el cumpleaños de Claudia Sheinbaum, por lo que adelantó que lo verá desde Palacio Nacional, acompañada de su platillo favorito: pozole.

Sheinbaum hace quiniela para el partido México vs Chequia

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 24 de junio, Claudia Sheinbaum no sólo le deseó buena suerte a la Selección Mexicana para su partido ante Chequia, además hizo una rápida quiniela para el resultado en el Mundial 2026.

Propuso ante los asistentes varios marcadores que fueron votados, y cuando alguien no dio un pronóstico a favor de México, Sheinbaum reiteró que “México va a ganar”.

El mensaje que da México con el Mundial 2026

A propósito del Mundial 2026 que realiza partidos en su primera fase en México, Claudia Sheinbaum valoró el mensaje que como país se ha dado.

“Alegría, felicidad, emoción. Lo que se muestra es cómo es el poder en México, amigable y la alegría que genera” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El partido de la Selección Mexicana vs Chequia coincide con el cumpleaños de Claudia Sheinbaum, y la presidenta de México adelantó que verá el partido en Palacio Nacional, donde planea comer pozole, su platillo favorito.