La presidenta Claudia Sheinbaum vivió una doble celebración este miércoles 24 de junio, pues festejó su cumpleaños y la victoria de la Selección Mexicana ante Chequia en el Estadio Banorte.

Previo a finalizar el encuentro, Claudia Sheinbaum compartió en sus redes un mensaje de entusiasmo, sumándose a la euforia de millones de aficionados que siguieron el encuentro mundialista.

“Gooooool, gooooool. ¡Vamos México!" Claudia Sheinbaum

Sheinbaum celebra goles y reacciona a la victoria de México ante Chequia en su cumpleaños

Tras las celebraciones de su cumpleaños número 64 junto a su esposo, la presidenta Sheinbaum se dispuso a ver el tercer partido de México y celebró las anotaciones del Tri.

Sheinbaum reacciona a los goles de México ante Chequia en su cumpleaños (Captura de pantalla)

El encuentro ante Chequia concluyó con un marcador 3-0 a favor de México, por lo que Claudia Sheinbaum envió un mensaje de felicitaciones a la selección por su desempeño en la cancha.

En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la victoria de la Selección Nacional representa la grandeza que tiene México, además de que llena de orgullo a todos los mexicanos.

“¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo!” Claudia Sheinbaum

Las publicaciones de Claudia Sheinbaum acumularon cientos de interacciones y comentarios de usuarios, quienes señalaron que la victoria de México habría sido su regalo de cumpleaños.

Cabe mencionar que desde su victoria ante Corea, México tenía asegurada su clasificación a 16vos del Mundial 2026, pero su triunfo ante Chequia ha desatado grandes festejos en todo el país.