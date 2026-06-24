Claudia Sheinbaum celebró su cumpleaños número 64 este 24 de junio con múltiples muestras de afecto dentro y fuera de Palacio Nacional.

Desde la medianoche, seguidores se reunieron para cantarle Las Mañanitas acompañados de mariachis, mientras que en la conferencia mañanera periodistas y trabajadores de la Presidencia se sumaron al festejo.

Nacida en 1962, Claudia Sheinbaum recibió felicitaciones de la ciudadanía y del equipo que cubre sus actividades, en un ambiente marcado por la cercanía y el reconocimiento popular.

Mariachis sorprenden a Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional por su cumpleaños

La celebración de Claudia Sheinbaum comenzó puntualmente a las 12:00 en punto a las afueras de Palacio Nacional.

Un grupo de seguidores de noticieros en redes sociales se congregó en el sitio para dedicarle “Las Mañanitas” a la presidenta de México en el primer minuto de su aniversario.

El ambiente estuvo marcado por la alegría, la presencia de mariachis, funcionando como un mensaje de cariño y reconocimiento por parte de los asistentes.

Marichis llegan a Palacio Nacional para celebrar el cumpleaños 64 de Claudia Sheinbaum (Tomada de video)

Cantan Las Mañanitas a Sheinbaum en la mañanera del 24 de junio

El clima festivo para Claudia Sheinbaum se trasladó al interior de Palacio Nacional durante las primeras horas de la mañana.

Al iniciar la “conferencia mañanera del pueblo”, los periodistas y trabajadores de la Presidencia se unieron para cantar nuevamente las mañanitas a la presidenta Claudia Sheinbaum antes de dar paso a los temas de la agenda nacional.

Claudia Sheinbaum, quien nació el 24 de junio de 1962, recibió estas felicitaciones tanto de la base social que la apoya como del equipo que cubre sus actividades diarias.