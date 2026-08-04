Javier Moreno Valle Suárez es un empresario mexicano quién fue el dueño de CNI Canal 40.

Su nombre vuelve a la vida pública tras el recuento de la toma de las instalaciones del entonces CNI Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite, por parte de TV Azteca en diciembre de 2002.

Así como parte del conflicto que mantienen Citlali Hernández y Ricardo Salinas Pliego, dueño de Tv Azteca,

¿Quién es Javier Moreno Valle?

Javier Moreno Valle Suárez es un empresario mexicano conocido principalmente por haber sido el fundador, presidente y concesionario de CNI Canal 40 (Corporación de Noticias e Información / Televisora del Valle de México).

Este canal era reconocido como pionero periodismo independiente en la televisión abierta mexicana durante los años 90 y principios de los 2000.

¿Que edad tiene Javier Moreno Valle?

No se cuenta con una fecha de nacimiento exacta ni una edad pública confirmada para el empresario Javier Moreno Valle Suárez.

¿Quién es la pareja de Javier Moreno Valle?

Javier Moreno Valle ha mantenido su entorno familiar en estricto ámbito privado, por lo que el nombre de su esposa no figuran en registros públicos.

¿Qué signo zodiacal es Javier Moreno Valle?

Al no tener una fecha de nacimiento confirmada no se sabe qué signo zodiacal es Javier Moreno Valle.

¿Cuántos hijos tiene Javier Moreno Valle?

Tampoco hay información pública sobre sus hijos o familia, pero se sabe que sería hijo del general y exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle y hermano de Rafael Moreno Valle Suárez, padre del exgobernador poblano.

¿Qué estudió Javier Moreno Valle?

No hay información pública que asegure cuál es el máximo grado de estudios de Javier Moreno Valle, sin embargo se le relaciona con el sector financiero y bancario corporativo.

¿En qué ha trabajado Javier Moreno Valle?

Se conoce a Javier Moreno Valle como el fundador de CNI Canal 40, además de empresario.

En junio de 1995, Moreno Valle lanzó al aire las transmisiones de CNI Canal 40 (XHTVM-TV).

El canal se convirtió en un referente del periodismo de investigación, debate político y análisis en televisión abierta, al albergar espacio para comunicadores y analistas de renombre como Ciro Gómez Leyva, Denise Maerker, Carlos Puig y Denise Dresser.

Durante sus operaciones, Javier Moreno Valle y Salinas Pliego firmaron un acuerdo en el que se establecía que TV Azteca inyectaría capital y comercializaría los espacios publicitarios a cambio de una opción para adquirir hasta el 51% de las acciones de CNI.

Pero dos años después, Moreno Valle acusó a TV Azteca de incumplir los acuerdos financieros y romper las cláusulas de independencia editorial.

En consecuencia CNI rescindió el contrato y sacó de su señal los contenidos de TV Azteca.

Luego inició una batalla legal entre ambos empresarios en la que Salinas Pliego argumentaba que CNI debía cumplir el contrato o pagar multas millonarias, además de reclamar los derechos de operación de la frecuencia.

Pero la resolución final no resultó a favor de Salinas Pliego, por lo que finalmente el empresario dueño de TV Azteca decidió tomar por la fuerza las instalaciones de CNI Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite con un comando armado.

Tras el conflicto, la televisora atravesó severos problemas financieros, embargos y huelgas del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión (STIRT).

Eventualmente, la señal de Canal 40 fue cesada y absorbida para dar origen a lo que más tarde fue adn40 de Grupo Salinas.

Posteriormente, Moreno Valle enfrentó acusaciones y órdenes de aprehensión por presunta defraudación fiscal, lo que lo llevó a residir fuera de México y mantenerse alejado de la vida pública.















