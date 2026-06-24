En el marco de los festejos por el cumpleaños número 64 de Claudia Sheinbaum, el aspirante a diputado federal en 2027, Andrés Manuel López Beltrán, se sumó a las felicitaciones con un mensaje en Instagram.

“¡Feliz cumpleaños, Presidenta Claudia Sheinbaum! Su liderazgo, su firmeza y su amor por México nos inspiran a seguir caminando juntos en la transformación. ¡Un fuerte abrazo!”. Andrés Manuel López Beltrán

Andrés Manuel López Beltrán acompañó sus palabras con una fotografía junto a la presidenta de México, destacando su liderazgo y firmeza como inspiración para continuar con la transformación.

El gesto se integró a las celebraciones que iniciaron a medianoche en Palacio Nacional y continuaron durante la conferencia mañanera del 24 de junio de 2026.

López Beltrán celebra el cumpleaños de Claudia Sheinbaum

Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO y aspirante a las elecciones de 2027, se sumó a las felicitaciones por el aniversario de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , enviándole un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram.

El gesto ocurrió en el marco de las diversas celebraciones que se realizaron este 24 de junio para conmemorar el nacimiento de la mandataria en 1962.

López Beltrán acompañó su felicitación con una fotografía donde aparece junto a la presidenta, dedicándole las siguientes palabras: “¡Feliz cumpleaños, Presidenta Claudia Sheinbaum! Su liderazgo, su firmeza y su amor por México nos inspiran a seguir caminando juntos en la transformación. ¡Un fuerte abrazo!”.

Así felicitó López Beltrán a Claudia Sheinbaum (Especial)

Un día de festejos en Palacio Nacional para Claudia Sheinbaum

El mensaje de Andrés Manuel López Beltrán fue parte de una serie de muestras de afecto que iniciaron desde el primer minuto del día.

A las 12:00 en punto, un grupo de seguidores se reunió a las afueras de Palacio Nacional para cantarle “Las Mañanitas” con mariachi, en un evento marcado por la alegría y el reconocimiento popular.

Marichis llegan a Palacio Nacional para celebrar el cumpleaños 64 de Claudia Sheinbaum (Tomada de video)

La celebración continuó dentro del recinto histórico durante las primeras horas de la mañana. Al dar inicio la “conferencia mañanera del pueblo”, los periodistas y trabajadores de la Presidencia también se unieron al festejo cantando nuevamente las mañanitas antes de comenzar con la agenda de temas nacionales.