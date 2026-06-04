La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) compartió que mantendrán el plantón en el primer cuadro del Centro Histórico si el gobierno no responde a sus demandas.

“Si no hay solución, seguiremos el plantón” CNTE

De acuerdo con Yenny Pérez, líder de la sección 22 del CNTE en Oaxaca, el responsable de la huelga nacional del magisterio es el gobierno nacional ante la falta de soluciones a sus exigencias sobre “una jubilación digna”.

Previo a la reunión con la Secretaría de Educación Pública (SEP) la maestra señaló que compartirán si el gobierno “tiene voluntad de resolver nuestras demandas”.

Esta mesa de diálogo también cuenta con la presencia de representantes de:

Secretaría de Gobernación (Segob)

Instituto de Seguridad y Servicios Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

CNTE mantendrá plantón si no hay respuesta; acusan a gobierno de ser el responsable del paro

Yenny Pérez, líder de la sección 22 de la CNTE, señaló que el culpable del paro nacional y el plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) es el gobierno federal.

“Sin duda alguna hemos manifestado que aquí es responsable de que la huelga nacional haya iniciado a partir del primero de junio es el gobierno federal” Yenny Pérez

La líder de la CNTE recordó que el magisterio tuvo voluntad de diálogo para llegar a acuerdos con las autoridades, por lo que programaron paros escalonados.

Sin embargo ante la falta de respuesta, “no nos queda otra opción que seguir manifestándonos ya 4 días en esta huelga nacional”.

Asimismo, señaló que hasta el momento no han obtenido respuestas que cubran las demandas centrales de la CNTE y reiteró la exigencia de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Las respuestas no cubren nuestras demandas centrales. En ese sentido la exigencia sigue siendo puntual, respuestas claras a las demandas que ya hemos planteado… La que debe sentarse con la CNTE es la propia presidenta” Yenny Pérez

CNTE: Eliminación del USICAMM no es abrogar la reforma educativa

La CNTE reiteró sus exigencias en la mesa de negociaciones con la SEP que incluyen condiciones para una jubilación digna, la eliminación de la Ley ISSSTE 2007 y abrogación de la reforma educativa.

En este sentido, Yenny Pérez aseguró que la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) no es equivalente a la abrogación de la reforma educativa.

Asimismo, reclamaron que hubo la promesa de eliminar por completo dicha reforma pero ahora el gobierno federal se ha retractado.