El legislador Ricardo Monreal reveló en entrevista con José Cárdenas en Radio Fórmula que será difícil aprobar la reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La reforma electoral ya llegó a la Cámara de Diputados para su discusión y, en su caso, aprobación, siempre que exista consenso entre los partidos políticos aliados y de oposición.

Sin embargo, el panorama para que avance la iniciativa es complicado, ya que se requieren votos de los partidos aliados para alcanzar la mayoría constitucional, algo que, de acuerdo con el propio coordinador de Morena, no está garantizado.

Ricardo Monreal confirma negativa de aliados para respaldar la reforma electoral de Sheinbaum

Durante la misma entrevista, Ricardo Monreal confirmó que existe una postura negativa de partidos políticos para acompañar la reforma electoral.

Además de la oposición, el legislador señaló que el panorama tampoco es alentador por parte del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, aliados del oficialismo.

Explicó que, aunque Morena respalda completamente la iniciativa, el partido solo cuenta con 253 votos, cifra insuficiente para aprobar una reforma constitucional.

"Dadas las expresiones y manifiestos que ha hecho el Partido Verde y el Partido del Trabajo, evidentemente no es muy halagüeño porque solo contamos con los 253 votos, en el mejor de los casos, del partido Morena, porque los otros partidos ya han expresado su negativa para acompañarla" Ricardo Monreal, legislador de Morena

"Solo contamos con los 253 votos, en el mejor de los casos, del partido Morena", 🗳️ 🔴 Ricardo Monreal reconoció que no será fácil la aprobación de la reforma electoral, pues la mayoría de los partidos se pronunció en contra. @JoseCardenas1 en #FórmulaNoticias pic.twitter.com/FHB0ovKGxx — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 5, 2026

Monreal también reconoció que aprobar la reforma no será sencillo, ya que se requiere una mayoría constitucional.

“Quiere decir que no va a ser fácil. Es un ejercicio complejo, es de lógica matemática. Para la mayoría constitucional se requieren aproximadamente <b>330 votos</b>, dependiendo de los asistentes al momento de la votación; entonces no será un ejercicio fácil” Ricardo Monreal, legislador de Morena

Ricardo Monreal buscará reglas para el debate de la reforma electoral

Pese a las dificultades, Ricardo Monreal afirmó que ya inició conversaciones con los coordinadores parlamentarios de otros partidos para establecer las reglas del debate legislativo.

El objetivo, explicó, es que cada fuerza política exponga con claridad sus argumentos para apoyar o rechazar la reforma electoral.

"Estoy hablando con los coordinadores para que fijemos las reglas del debate y demos un debate de nivel político indispensable para la sociedad, estableciendo las razones y los argumentos que los motivan para apoyarla o rechazarla” Ricardo Monreal, legislador de Morena

¿En qué consiste la reforma electoral de Sheinbaum?

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un decálogo por la democracia que resume los puntos más importantes de su reforma electoral.

Los puntos clave de este decálogo son: