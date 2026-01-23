La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llegó basada en un discurso de austeridad, que mantuvo durante sus primero 100 días de trabajo, pero a cuatro meses y medio de haber asumido el cargo surgen acciones que cuestionan dicho discurso, como la adquisición de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee 2026.

Sin considerar el blindaje, Jeep señala que el precio de este tipo de SUV es de un millón 069 mil 900 pesos mexicanos, las cuales se ofertan como seguras, espaciosas y “únicas para la categoría”.

¿SCJN se contradice? Juraba que la austeridad es un principio ético y fuente de legitimad

El 1 de septiembre de 2025, al tomar protesta como nuevos ministros, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que “ austeridad significa erradicar el dispendio, los privilegios indebido y el nepotismo ”.

El discurso se mantenía todavía al 10 de diciembre de 2025 cuando el mismo ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, ofreció su primer informe de labores por los primeros 100 días.

En esa fecha presentaba como el pilar numero 8 de su trabajo la “Justicia de calidad y comprometida con la austeridad”. Sobre austeridad resaltó que era un “ principio ético y fuente de legitimidad ”.

De la misma manera, dejo ver que no era solo un discurso sino se trataba del cumplimiento de leyes pues adoptaban la Ley Federal de Austeridad Republicana como propia.

Nueva SCJN prometió ahorrar 661 mdp con acciones de austeridad en 2026

En ese rubro, quien encabeza la nueva SCJN adelantó que con las acciones de austeridad se garantizaría un ahorro de 661 millones de pesos en 2026 .

El discurso se presentó con acciones que prometían ya se estaban empezando a implementar como la revisión de prestaciones y las estructuras internas, así como el uso responsable y racional de los recursos económicos.

OAJ del nuevo Poder Judicial juraba que estaba acabando con privilegios que lastimaban

Posteriormente, el 12 de diciembre de 2025, Nestor Vargas Solano, presidente del Organo de Administración Judicial (OAJ), mismo que informó a la presidenta sobre la sustitución de contratos de arrendamiento por la compra de camionetas JeppGrand Cherokee 2026, dijo que “estamos poniendo orden para acabar con los privilegios que tanto lastimaron” a la ciudadana.

Como parte de sus acciones de supervisión de austeridad y buen uso de recursos reiteró que estaban comprometidos con:

Justicia sin gastos onerosos

Ahorros anuales

Ajuste de sueldos

Eliminación de privilegios

Otras acciones

Una de las medidas especificas prometidas en general por el nuevo Poder Judicial era que ningún funcionario gane más que la presidenta de la república, basado en el artículo 127 de la Constitución .

¿SCJN se olvido de la austeridad?

En su comunicado del 22 de enero de 2026, cuando informó de la “renovación de la flotilla vehicular” con la compra de nueve camionetas Jeep Grand Cherokee 2026 ya no usó en ningún momento la palabra austeridad.

En el párrafo final solo se pronuncio por “gasto responsable” y “uso racional de recursos” sin comprometer la seguridad.

Además, señaló que dichas camionetas se debe cambiar cada cuatro años o antes.

Blindajes podrían encarecerse por estas razones

De acuerdo con la pagina web del Consejo Nacional de la Industria Balística, el blindaje no solo debe cumplir con certificaciones y estándares reconocidos sino se debe dar mantenimiento necesario con garantías.

Los servicios de blindaje podrían elevarse si cada vehículo considera instalación servicios de comunicación.

De acuerdo con este consejo: