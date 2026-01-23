La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la compra de una flotilla de camionetas para la seguridad de sus nueve ministros.

Más temprano, este jueves 22 de enero se dio a conocer que cada uno de los ministros recibieron una camioneta Jeep que tiene un costo que parte del millón 69 mil 900 pesos.

SCJN confirma compra de camionetas para ministros por cuestiones de seguridad

Por medio de una tarjeta informativa, la SCJN confirmó la renovación de los vehículos oficiales para los nueve ministros, ya que los mismos cuentan con condiciones adecuadas de seguridad.

En este tenor, la SCJN explica que los vehículos anteriores de los ministros ya no cumplían con estándares adecuados, por lo que seguir utilizándoles comprometía la operación

SCJN explica compra de camionetas para los ministros (SCJN)

Asimismo, la SCJN aseveró que para no generar un gasto mayor, la compra de las camiones se llevó a cabo paralelamente a la venta de los vehículos de los anteriores ministros, una flota que era mayor.

La SCJN añade que la decisión de renovar la flotilla vehicular de los ministros es para protección de los ministros y sus funciones, no por consideración discrecional, como se mencionó en medios.

Además de que fue con base a la normativa de la SCJN vigente desde 2019, referente a que la renovación de vehículos oficiales debe hacerse cada cuatro años .

SCJN: Camionetas compradas sería la Jeep Grand Cherokee de más de un millón de pesos

El comunicado de la SCJN no mencionó el modelo de las camionetas de los nueve ministros, como tampoco las especificaciones de las mismas; sin embargo, se señala que es una Jeep Grand Cherokee.

Según se reportó, las camionetas que recibieron corresponden a la Grand Cherokee 4xe Summit de 2026, que tiene un valor de un millón 919 mil 900 pesos indicado en la página de Jeep México.

Asimismo, se mencionó que las nuevas camionetas de los ministros estarían blindadas nivel 5.