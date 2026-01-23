Ante el gasto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por nueve camionetas Jeep Grand Cherokee, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal pidió austeridad.

“Me preocupa, porque nuestra filosofía como movimiento contradice ese tipo de actos”. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

El jueves 22 de diciembre, la SCJN notificó el cambio de sus vehículos oficiales a una Gran Cherokee de último modelo con un presunto blindaje de nivel 5, lo que deriva en un gasto aproximado de 27 millones de pesos.

Ricardo Monreal pide austeridad tras compra de camionetas Jeep Grand Cherokee 2026 de la SCJN

El diputado Ricardo Monreal fue cuestionado por medios sobre la compra de las camionetas Jeep Grand Cherokee 2026 de la SCJN, a lo cual declaró que contradicen la filosofía de austeridad.

Ricardo Monreal que este tipo de actos provocan en críticas de parte de la sociedad y que en este caso, la población tendría razón, ya que los funcionarios como la SCJN tendrían que ser ejemplo.

Por lo mismo, el diputado Ricardo Monreal señaló que si bien los políticos fallan en este propósito, el 99% de Morena se mantiene fiel al principio de austeridad aunque el resto lo distorsiona.

Esto derivado de excesos y abusos, así como el violentar su doctrina filosófica, aunque no mencionó si la SCJN entraría en este tipo la compra de las camionetas Jeep Grand Cherokee 2026.

Ricardo Monreal descarta pedir a ministros de la SCJN cambiar su camioneta Jeep Grand Cherokee 2026

Asimismo, Ricardo Monreal fue cuestionado sobre si va a llamar a la SCJN a cambiar su nueva camioneta Jeep Grand Cherokee 2026, ya que es un asunto de los ministros y del Poder Judicial.

Al respecto, el diputado aseveró que no se quiere meter con otro Poder para evitar que la SCJN se meta con el Legislativo, sin embargo, Ricardo Monreal llamó a la autorreflexión y corregir de ser necesario.

De momento, ni Hugo Aguilar Ortiz u otro de los ministros de la SCJN se ha pronunciado sobre las camionetas Jeep Grand Cherokee 2026 que se adquirieron para su seguridad.