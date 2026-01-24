Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, apoyó la compra de camionetas blindadas para los ministros de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN), pues son herramientas de trabajo.

El senador Fernández Noroña dijo que los ministros nunca habían tenido un vehículo oficial, aunque su cargo sí lo amerita y recordó que cuando fue presidente del Senado tampoco lo tuvo.

Precio de Jeep Grand Cherokee 2026, el modelo elegido por la nueva SCJN (Eduardo Díaz)

Noroña defiende compra de camionetas blindadas para ministros de la SCJN, pues el cargo lo amerita

A través de un video en redes sociales, el senador Gerardo Fernández Noroña señaló que las camionetas blindadas para ministros de la SCJN no son un lujo, sino una herramienta de trabajo.

“Hay cargos que deben tener vehìculos para su función. Es una herramienta de trabajo, no un lujo. Ni modos que se vayan en metro, a pie o que pidan aventón”. Gerardo Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña resaltó que los ministros de la antigua SCJN podían comprar camionetas con sus sueldos, pero ahora no, porque se les ha hecho una reducción importante a la dieta.

Cabe mencionar que los vehículos que se adquieron fueron camionetas Jeep Grand Cherokee 2026, valuadas entre 1 y 1.4 millones de pesos, màs los costos extra por el blindaje.

El senador Gerardo Fernández Noroña señaló que los ministros se llevaban los vehículos que se adquirían para su uso personal y, al terminar su periodo, se los quedaban.

Por lo anterior, Fernández Noroña respaldó la compra de camionetas blindadas para ministros de la SCJN, aclarando que cuando estos terminen su periodo, los vehículos se quedarán para los siguientes.