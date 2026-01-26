Las camionetas blindadas recientemente adquiridas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvieron un precio de 2.4 millones de pesos y no 3.5 millones de pesos, aclaró el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz en conferencia de prensa por el tema.

“He visto cifras que dice que costaron 3.5 millones, no es así, costaron 2.4 ya con el blindaje…/Que lo que está mal nos lo señalen, pero lo que no, revisen… 3.5 millones se hizo el escándalo, no, no es así, 2.4 fue lo que costó y si lo revisan bien el costo de mercado es mayor, estuvimos negociando hasta el último minuto para que fuera a un menor costo… tengan la certeza de que estamos haciendo las cosas con mucha responsabilidad…” Hugo Aguilar Ortiz. Ministro presidente SCJN

Hugo Aguilar Ortiz hizo hincapié en que debe haber una mediación entre austeridad y seguridad, pues las camionetas son necesarios para el desempeño de las actividades de personal del Poder Judicial.

En su caso, dijo que incluso podría viajar en Metro pero no puede decidir sobre la movilidad de el resto del personal.

SCJN: Camionetas blindadas se destinarán a jueces y magistrados en riesgo

Hugo Aguilar Ortiz reiteró que las camionetas Jeep Grand Cherokee no van a ser usadas por los ministros y ministras, pero sí van destinarse a personal del Poder Judicial.

Dijo que se van a dedicar a la protección de jueces y magistrados que se encuentren en riesgo: “es una salida responsable”.

De la misma manera, el ministro presidente de la SCJN aseguró que dichas camionetas no fueron emplacadas en Morelos.

OAJ: “Ni modo de no adquirir vehículos, vamos a gastar de manera responsable”

Nestor Vargas, titular de Organo de Administración Judicial (OAJ), coincidió con el ministro Hugo Aguilar Ortiz en el sentido de que los vehículos son necesarios y dijo que no se trata de no comprarlos sino de gastar de manera responsable.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes seis de los nueve ministros y el titular del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Nestor Vargas.

Se señaló que la ausencia de Loretta Ortiz es porque está en una comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (DIDH), y Yasmín Esquivel y Lenia Batres estuvieron ausentes por temas de salud.