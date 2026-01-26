Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vuelven a estar bajo polémica luego de que se revelara la compra de togas, sumando casi 300 mil pesos en total.

Tras las críticas generadas por la compra de costosas camionetas para los ministros —que ya no utilizarán—, la SCJN se encuentra bajo polémica de nuevo por la adquisición de togas.

SCJN desata polémica tras la compra de togas de casi 300 mil pesos

En julio de 2025, la SCJN gastó cerca de 300 mil pesos en la adquisición de seis togas para ceremonias extraordinarias y seis para ordinarias, lo que ha desatado gran crítica a sus discursos de austeridad.

De acuerdo con la información, cada una de las togas tuvo un costo de 23 mil pesos, más un descuento del 16% en las togas ordinarias, por lo que el precio total que se pagó fue de 294 mil 547 pesos.

SCJN bajo nueva polémica por compra de togas de casi 300 mil pesos (Especial)

Los reportes señalan que solo se pidieron seis togas pues tres de las ministras fueron reelectas y no necesitaban la investidura; los ministros beneficiados con esta compra son:

La compra fue adjudicada a Édgar Juan Hernández García y se aclaró que las tallas serían personalizadas, por lo que se necesitaba tomar medidas a casa de unos de los ministros de la SCJN.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si estas togas ya han sido entregadas a los ministros o si son estas las que ocupan en cada una de sus sesiones ordinarias, pues la compra se realizó hace seis meses.