La polémica se hace presente tras darse a conocer que la SCJN dio a nueve ministros lujosas camionetas Jeep Grand Cherokee en un contexto marcado por un discurso de austeridad proveniente de la 4T.

No se trata de un vehículo cualquiera, las Jeep Gran Cherokee son sinónimos de lujo, seguridad y poder.

¿Cuál es el precio de las camionetas que recibieron los ministros?

De acuerdo a la información publicada en la página oficial de Jeep México, marca de las camionetas que recibieron los ministros por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el precio varía de acuerdo a su versión.

Estos son los precios de los modelos 2026 según su versión:

Gran Cherokee: 1,069,900 pesos

Gran Cherokee 4exe: 1,485,900 pesos

Camionetas Jeep Grand Cherokee (Jeep México)

Cabe mencionar que ambas cantidades son variables, el precio aumenta según el equipamiento del vehículo.

Tanto la Gran Cherokee, como la Gran Cherokee 4exe, cuentan con más versiones, se clasifican en:

Gran Cherokee:

Altitude

Limited

L Limited

Summit 4x4

Gran Cherokee 4exe:

4exe

Summit 4exe

Características de la Gran Cherokee 2026

Según se describe en su sitio oficial, el primer punto de venta, las Jeep Grand Cherokee están diseñadas con materiales excepcionales. La innovación de su cabina refleja lujo, poder y tecnología.

Entre las características que las hacen atractivas se encuentran:

Cabina con pantallas más grandes.

Asientos de piel Palermo y detalles en madera Oak en versiones más altas.

Sistemas de conducción avanzado (automático, deportivo, rocas, nieve, lodo/arena).

Cámara de visión nocturna.

Head-up Display en el parabrisas (Datos de conducción se visualizan en el parabrisas).

Sistema de sonido Mclntosh de 19 bocinas.

Bolsas de aire laterales de cortinas, laterales en asientos delanteros, de rodillas y delanteras.

Control de crucero adaptativo con stop and go.

Advertencia de colisión frontal con frenado activo.

Monitoreo de punto ciego.

Advertencia de abandono de carril con asistencia de conservación de carril LaneSense.

Ruta transversal en reversa.

Amplio espacio. Elección entre tres filas de asiento.