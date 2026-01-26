Tras la polémica generada por las camionetas que adquirió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ministros, Hugo Aguilar Ortiz justifica el gasto en medio de un contexto marcado por la austeridad.

En una conferencia de prensa frente a distintos medios de comunicación, Hugo Aguilar Ortiz aseguró que la adquisición de lujosas camionetas fue una medida de seguridad alineada a una política de austeridad responsable.

Para dejarlo más claro, detalló lo qué implica la austeridad para la SCJN:

“La austeridad no es un acto simbólico. Es una política de administración responsable que se ejerce con equilibrio sin poner en riesgo la seguridad institucional, la operación del Estado, ni el cumplimiento de las funciones constitucionales. La austeridad que hemos asumido busca hacer compatible la eficiencia pública, la protección de quienes desempeñamos tareas de alta responsabiliad y el respeto irrestricto a los recursos del pueblo de México” Hugo Aguilar Ortiz. Presidente de la SCJN

Presidente de la SCJN justifica compra de camionetas blindadas

Hugo Aguilar, de 52 años de edad, informó que desde agosto de 2010, cuando se estableció que los ministros debían contar con medidas especiales de seguridad, hasta el día de hoy se han comprado 43 vehículos blindados.

Sin embargo, ministros de la gestión pasada compraron cuatro, por lo que hoy la SCJN tiene 39 vehículos blindados, mismos que presentaron fallas en los últimos meses por uso y el peso del blindaje:

Vehículos que no encendían

Vehículos que se quedaban varados

Fallas en la tracción

Blindaje fenecido

Razón por la que se tomó la decisión poner a la venta 21 vehículos y renovar el resto.

Austeridad no significa no gastar un peso: Hugo Aguilar

Reiterando que “austeridad no significa no gastar un peso” sino gastar con responsabilidad, Hugo Aguilar advierte que seguirán gastando para facilitar el funcionamiento de la institución.

“Tenemos un fondito para viajes, para combustible”, dijo. Hugo Aguilar Ortiz. Presidente de la SCJN

Y enseguida deja claro que no se gastará en lo más barato ya que podría ser contraproducente.

¿Cuánto costaron las camionetas blindadas?

Debido a que no se hizo público el contrato de la adquisición de las camionetas Jeep Grand Cherokee, el Presidente de la SCJN informó que cada una costó 2.4 millones de pesos.

No obstante, éstas no se usarán, se intentarán devolver o asignar a otra persona juzgadora.

Contradiciéndose sobre el tema de la seguridad, Hugo Aguilar dice que los ministros que ocuparían las camionetas, no están en riesgo.