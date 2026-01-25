SCJN destinó más de un millón de pesos a ritual de Quetzalcóatl

Una investigación reveló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destinó más de un millón de pesos a la realización de un ritual de Quetzalcóatl y una ceremonia de purificación para los ministros entrantes.

El 1 de septiembre, los nuevos ministros de la Corte —electos tras la elección del Poder Judicial— asumieron funciones y participaron en una ceremonia de purificación, así como en la entrega de bastones de mando en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

El evento estuvo marcado por la participación de pueblos originarios de México y la realización de rituales tradicionales, pero también por los gastos generados con recursos públicos.

Más de un millón de pesos gastó la SCJN en ritual de Quetzalcóatl

De acuerdo con la respuesta obtenida por El Universal vía solicitud de transparencia ante la Dirección General de Recursos Materiales de la SCJN, la Corte ordenó pagos a cinco proveedores por distintos conceptos, entre ellos:

Renta de baños portátiles

Equipo de audio

Servicios de impresión y papelería

Catering

Montaje de un templete

La misma Dirección General informó que no existen registros sobre posibles remuneraciones para las personas de origen indígena que participaron en los rituales, ni sobre el costo de elaboración de los bastones de mando.

¿Quiénes participaron en la ceremonia de purificación de la SCJN?

La ceremonia de purificación a la SCJN estuvo a cargo de representantes de diversos pueblos originarios, entre ellos:

Teresa de Jesús Ríos García, médica tradicional del pueblo mazateco, Oaxaca

Ernestina Ortiz Peña, autoridad tradicional otomí de Santiago Tilapa, Tianguistengo, Estado de México

María de Lourdes Jiménez Liera, expresidenta municipal de Chalcatongo de Hidalgo, Mixteca Alta de Oaxaca

Yolanda Bautista Hernández, médica tradicional del pueblo zapoteca

Mario de Jesús, caracolero del pueblo mazahua y activista

Ramón González Carrillo, representante del pueblo wixárika

Así se repartieron los más de un millón de pesos gastados por la SCJN

Según el documento revelado a El Universal, el gasto total de la nueva SCJN para el ritual de Quetzalcóatl, ascendió a un millón 254 mil 121 pesos, distribuido de la siguiente manera:

Consorcio Audiovisa, S.A. de C.V.: servicio de audio (micrófonos inalámbricos, ambientales y de diadema), por 260 mil 584 pesos

Consorcio Industrial ALO-MAR, S.A. de C.V.: renta de baños portátiles tipo VIP y lavamanos, por 254 mil 029 pesos

Gourmet Tisant, S.A. de C.V.: servicios de coffee break, bocadillos, ensaladas y box lunch , por 249 mil 400 pesos

, por 249 mil 400 pesos Grupo Vinnicom, S.A. de C.V.: instalación de escenario, impresión de viniles y bastidor de madera, por 247 mil 877 pesos

Losemex Tent, S.A. de C.V.: renta de pabellón de aluminio, templete principal y colocación de “charol color blanco” en la tarima, por 242 mil 230 pesos

La Dirección General de Recursos Materiales de la SCJN precisó que los gastos reportados corresponden a “efectos de comprobación presupuestal” y que se trata de operaciones realizadas “a reserva de comprobar”.