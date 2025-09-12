La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidió reducir su presupuesto 2026, luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo una llamado de atención sobre este tema.

Ayer 11 de septiembre, Claudia Sheinbaum explicó que los anteriores ministros de la SCJN pidieron 15 mil millones de pesos más de presupuesto 2026, cuyos recursos consideró para destinar a áreas como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ya que dicho monto “es muy alto”.

En respuesta, el máximo tribunal de justicia en México se sumó al rechazo de la presidenta y señaló que la cifra del presupuesto 2026 "no refleja la realidad de la Nueva Corte“.

Claudia Sheinbaum reacciona a decisión de la SCJN (Daniel Augusto)

Nueva SCJN se deslinda del aumento de presupuesto 2026; señala que este fue solicitado por anteriores ministros

Hoy 12 de septiembre, la nueva SCJN hizo público un comunicado con el que se deslindó del aumento de 8.1% de presupuesto 2026, solicitud que adjudicó a los anteriores ministros.

“Este incremento no refleja la realidad de la Nueva Corte, que está decidida a ejercer los recursos con mayor responsabilidad y en congruencia con los principios de austeridad”, explicó el máximo tribunal de justicia.

En este sentido, la SCJN dijo haber solicitado al Órgano de Administración Judicial (OAJ) examinar el presupuesto 2026 y ajustarlo a las nuevas condiciones.

“Asimismo, ha solicitado a dicho órgano establecer comunicación con la Cámara de Diputados para solicitar un espacio de diálogo y transmitir los asuntos que, invariablemente, se verán reflejados en un ajuste a la baja sobre lo aprobado por el Pleno de la anterior SCJN”. SCJN

Claudia Sheinbaum pide redirigir al INAH aumento de presupuesto 2026 para la nueva SCJN

Ayer 11 de septiembre, en su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum pidió redirigir al INAH el aumento de presupuesto 2026 para la SCJN; “nosotros sí estamos orientando a la Comisión de Presupuesto y al Congreso para que bajen el presupuesto del Poder Judicial”, señaló.

En esa relación de ideas, la presidenta explicó que los organismos autónomos envían su propio presupuesto, “entonces los anteriores ministros enviaron su presupuesto bastante alto, con 15 mil millones de pesos adicionales”.

Tomando en cuenta lo anterior, Claudia Sheinbaum también deslindó de responsabilidad a la nueva SCJN por este presupuesto:

“Los nuevos ministros no corrigieron eso, no necesariamente porque estén de acuerdo, sino a lo mejor no les dio tiempo”. Claudia Sheinbaum

“Desde nuestro punto de vista no requieren tanto presupuesto y el Congreso puede redistribuir a las acciones más importantes”, aclaró la mandataria federal, por lo que consideró destinar estos recursos a áreas como el INAH: