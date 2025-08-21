Nestor Vargas Solano es un funcionario cercano a Claudia Sheinbaum, el cual fue consejero jurídico mientras ella fue jefa de gobierno de la CDMX y quien será el representante del Poder Ejecutivo en el Órgano Administrativo Judicial tras la reforma al Poder Judicial.

¿Quién es Nestor Vargas Solano?

¿Qué edad tiene Nestor Vargas Solano?

¿Quién es la esposa de Nestor Vargas Solano?

¿Qué signo zodiacal es Nestor Vargas Solano?

¿Cuántos hijos tiene Nestor Vargas Solano?

¿Qué estudió Nestor Vargas Solano?

¿En qué ha trabajado Nestor Vargas Solano?

¿Cuáles son las propuestas de Nestor Vargas Solano?

Nestor Vargas Solano será el representante del Poder Ejecutivo en el Órgano de Administración Judicial, de acuerdo con el anuncio que hizo este 21 de agosto la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario es cercano a Claudia Sehinbaum desde que era delegada de Tlalpan.

Claudia Sheinbaum dijo que “ es un hombre muy recto , me consta, porque ha trabajado conmigo y conoce Poder Judicial”.

Nestor Vargas Solano tiene 56 años de edad pues nació en Oaxaca en el año 1969 .

Se desconoce ese dato. Lo que sí se ha documentado en al menos un caso de abuso sexual que fue denunciado formalmente por otra trabajadora del gobierno de la CDMX, cuando él era consejero jurídico.

Tania Castillo denunció abuso sexual ante las autoridades mediante una denuncia en la relató las dos ocasiones en las que fue víctima del funcionario.

Nestor Vargas Solano es de signo zodiacal Escorpio al haber nacido un 12 de noviembre. Escorpio se caracteriza por su determinación.

Se desconocen detalles de la vida personal de Nestor Vargas Solano.

Nestor Vargas Solano tiene lo siguientes estudios:

Licenciado en Ciencias Políticas y Administracion Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Especialidad en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Diplomado en Derecho Penal Acusatorio, Criminología y Criminalística por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Diplomado en Análisis Político por la por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Diplomado en Estudios Electorales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Nestor Vargas Solano ha sido profesor en la UNAM y la Universidad Iberoamericana y ha sido investigador en el Instituto Nacional de Administración Pública.

Ingresó al Servicio Profesional del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) en 1999 y en 2006 fue electo por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como Consejero Electoral del Consejo General del IEDF.

De 2014 a 2015 fue asesor en la Cámara de Diputados y asesor de Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan, de 2015 a 2016

De 2017 a 2018 fue asesor jurídico de víctimas en la Procuraduría General de Justicia de la CDMX.

A partir de 2019 fue consejero jurídico en el gobierno de Claudia Sheinbaum en la jefatura de gobierno de la CDMX, por lo que tuvo ese puesto durante casi todo el sexenio.

Claudia Sheinbaum designará a Nestor Vargas solano como representante del Poder Ejecutivo en el Órgano de Administración Judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que designará a Nestor Vargas Solano será el representante del Poder Ejecutivo en el Órgano de Administración Judicial.

El Órgano de Administración Judicial se creó con la reforma al Poder Judicial para sustituir al Consejo de la Judicatura Federal.

Su responsabilidad será, entre otras acciones, el criterio de austeridad del Poder Judicial.

Nestor Vargas Solano fue señalado de abuso sexual

En el año 2023, Nestor Vargas Solano, cuando era consejero jurídico de la CDMX fue señalado de abuso sexual contra Tania Castillo, una funcionaria de ese gobierno.

La denuncian se interpuso el 8 de noviembre de 2022 cuando Tania Castillo trabajaba como jefa de Compras y Control de Materiales pues relató agresiones sexuales en dos ocasiones.

Por los hechos envió una carta a Claudia Sheinbaum el 11 de noviembre de 2022 y solicito a la Fiscalía local investigar el tema.

Nestor Vargas Solano colaboró con Claudia Sheinbaum en Tlalpan

El funcionario de la CDMX que cuenta con una denuncia penal por abuso sexual, colaboró previamente con Claudia Sheinbaum, cuando ella estuvo al frente de la alcaldía Tlalpan.

Durante la administración de la hoy jefa de Gobierno de la CDMX como alcaldesa de Tlalpan, Néstor Vargas Solano se desempeñó como asesor en el año 2015.

Aunado a lo anterior, Nestor Vargas Solano también ocupó otros puestos antes de ser consejero Jurídico y de Servicios Legales del gobierno de Claudia Sheinbaum en la CDMX:

Asesor de Programas y Proyectos Estratégicos “D” en la Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales

Encargado de articular las iniciativas de ley presentadas por el gobierno de la CDMX al Congreso local

Asesor Jurídico del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio entre 2017 y 2018

Claudia Sheinbaum pidió a la fiscalía investigar caso de Nestor Vargas Solano pero siguió en su cargo

Días atrás se dio a conocer la existencia de una denuncia penal por abuso sexual en contra del consejero Jurídico y de Servicios Legales de la CDMX, Nestor Vargas Solano.

De acuerdo con lo asentado en en la carpeta de investigación CI-FIDS/FDS-6/UI-FDS-6-01/01880/11-2022, la agresión fue en agravio de una mujer que fue su colaboradora.

La denuncia en contra de Nestor Vargas Solano, quedó asentada ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la FGJ.

Ante ello, Claudia Sheinbaum apuntó que será una vez que se concluyan las diligencias en torno al caso, que se determine imponer alguna acción en contra del funcionario.

En ese sentido, apuntó que Nestor Vargas Solano no será retirado de momento de su cargo como consejero Jurídico y de Servicios Legales del gobierno de la CDMX.

Nestor Vargas Solano no es el primer funcionario de la CDMX acusado por abuso sexual

Cabe destacar que el de Nestor Vargas Solano no se trata del primer caso de abuso sexual por el cual un funcionario de la CDMX es denunciado, ya que en junio de 2022, Rafael Gómez Cruz fue señalado por el mismo delito.

Por ello, el entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ( Seduvi ) de la CDMX fue separado de su cargo de inmediato para que se le investigara.

Sin embargo, meses después, el miércoles 26 de octubre, el funcionario sobre el cual fueron abiertas 3 carpetas de investigación por el caso de abuso sexual, murió.

Versiones señalaban que Rafael Gómez Cruz también fue acusado por supuestamente ofrecer beneficios a un par de mujeres, a cambio de actos de connotación sexual.