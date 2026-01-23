La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó en sus redes sociales el pasado 22 de enero sobre la renovación de la flotilla vehicular de los ministros por motivos de seguridad.

Además del precio, la adquisición de estas camionetas para la SCJN generó gran polémica, pues una de ellas se emplacó en el estado de Morelos, donde solo paga un refrendo de 849 pesos.

SCJN explica compra de camionetas para los ministros (Salvador García Soto)

Una de las caras camionetas, que la SCJN adquirió para los ministros, fue emplacada en Morelos, lo que ha desatado gran debate por los pagos que se evitaron en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la información, la camioneta, con placa RBE 247E, está valuada en alrededor de 3.5 millones de pesos, por lo que tendría que pagar cerca de 140 mil pesos por todos los trámites.

Sin embargo, cada camioneta fue registrada y emplacada en el estado de Morelos, donde no existe una regulación tan ardua como en la CDMX y se solo se paga un refrendo de 849 pesos.

Cabe mencionar que la SCJN dijo que la renovación de estas camionetas se realizó para garantizar la seguridad de los ministros, ya que las antiguas ya no cumplían con los estándares de protección.