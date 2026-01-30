El Poder Judicial del Estado de Sonora (PJESON) adquirió un total de 22 vehículos nuevos modelo 2025, entre ellos cinco camionetas tipo Pick Up y 17 automóviles tipo sedán, mediante un contrato de carácter público formalizado semanas antes del periodo navideño, de acuerdo con información disponible en las plataformas oficiales de transparencia.

Según el contrato de adquisiciones identificado como PJESON-AQ-25-1106, el organismo judicial compró cinco camionetas Chevrolet S10 Max Crew Cab, modelo 2025, de doble cabina, con capacidad para cinco pasajeros y motor de gasolina de 2.4 litros. Cada una de estas unidades tuvo un costo unitario de 320 mil 862.07 pesos antes de impuestos, lo que representó un subtotal de 1 millón 604 mil 310.35 pesos únicamente por este concepto.

La operación formó parte de un contrato más amplio celebrado con la empresa Carsol Sonora, S. de R.L. de C.V., el cual incluyó además la adquisición de 17 vehículos tipo sedán, todos correspondientes a modelos recientes, aunque el documento no detalla de manera individual las características técnicas de estas unidades.

Al considerar el total de los vehículos adquiridos y la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que ascendió a 883 mil 227.59 pesos, el monto global del contrato alcanzó los 6 millones 403 mil 400.05 pesos.

El contrato fue ratificado y firmado el 12 de noviembre de 2025, estableciendo como fecha límite para la entrega de todas las unidades el 1 de diciembre del mismo año, pocos días antes del inicio de la temporada decembrina.

De acuerdo con la documentación oficial, la compra se realizó conforme a la programación anual y a las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2025, y su información se encuentra disponible para consulta pública a través de los mecanismos de transparencia gubernamental.