La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) justificó la compra de nuevas camionetas blindadas para ministras y ministros con el ahorro de mil millones de pesos.

“Pregunté el día de ayer… nos dieron una nota informativa de que … había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlos por la compra y ahorraron mas de mil millones de pesos en este proceso, esa es la nota que nos dieron, obviamente la Corte tiene que informar y todo el comité de administración tienen que informar … (sobre seguridad) todo ello tiene que informarlo la corte” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera desde Veracruz a pesar de que previamente la SCJN no dio detalles en su comunicado ni del mencionado ahorro ni de que se trataba de una sustitución de contrato de renta de camionetas.

Claudia Sheinbaum: SCJN debe explicar si compra de autos responde a amenazas

Sobre si el tema de seguridad tiene que ver con amenazas contra ministras o ministros, Claudia Sheinbaum dijo que la SCJN debe explicarlo.

De la misma manera debe explicar más detalles que no se dieron a conocer oficialmente como el del ahorro de mil millones de pesos y la sustitución del supuesto contrato de renta por compra.

SCJN prevé cambiar de camionetas blindadas para ministros cada 4 años

Cabe recordar que el 22 de enero la SCJN informó que tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros.

La Corte dijo que hay una normatividad vigente, de 2019, que indica que los vehículos deben renovarse cada cuatro años o antes y cuando las condiciones del automotor no sean seguras.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación informa que dicha renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente —cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras— para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad” SCJN

Las nuevas camionetas blindadas son nueve a fin de “garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de integridad personal”, explicó.

SCJN: compra de camionetas blindadas contó con opiniones federales

Según el comunicado de la SCJN “esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales”.

Y es que la justificación fue que “las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación”.

La SCJN dijo que la adquisición de las nueve camionetas blindadas se basa en criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales.

Aseguró que su decisión se basa en el gasto responsable y uso racional de recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional.