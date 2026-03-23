Mario Calzada y su familia fueron señalados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por uso ilegal de sus concesiones en Querétaro.

Así lo reveló la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera del 23 de marzo de 2026, donde resaltó que la familia del diputado priista tiene concesiones de agua para uso agrícola y de producción agrícola.

“La Conagua le da un título de concesión para producir alimentos, no pagaba el agua y aprovechaba ese título de concesión” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sin embargo, el agua estaba siendo utilizada para otros fines, por lo que se le retiró la concesión a la familia de Mario Calzada.

Mario Calzada acaparó agua para distribución ilegal, señala Conagua

De acuerdo con el informe de Efraín Morales, titular de Conagua, Mario Calzada y su familia realizaron distribución ilegal de agua con la concesión que tenían para uso y de producción agrícola.

El titular de Conagua resaltó que con esta concesión no se genera ningún tipo de cobro por el uso de agua debido a que se da el supuesto de su uso agrícola.

Sin embargo, tras una revisión, se descubrió que la concesión estaba siendo utilizada con fines de lucro, pues los 629 mil metros cúbicos de agua otorgada eran comercializados en pipas.

“Son los títulos de uso agrícola que no generan ningún tipo de cobro porque están bajo el supuesto que son para utilizar para generar alimentos… En este caso nos referimos a la familia Calzada que concentra 628 mil metros cúbicos en el estado de Querétaro… cuando hacemos una revisión en el marco de la nueva ley encontramos que los pozos de uso agrícola y pecuario se destinan para comercializar agua en pipas” Efraín Morales, titular de Conagua

Asimismo, señaló que el agua obtenida de manera gratuita a través de una concesión de Conagua, era utilizada para el mantenimiento de un Club de Polo que cuenta con áreas verdes y hasta una zona de práctica de esquí acuático.

Sheinbaum resalta retiro de concesión de agua a familia de Mario Calzada

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que Mario Calzada se opuso al cambio a la Ley de Aguas; sin embargo, su familia estaba haciendo mal uso de las concesiones.

Sin embargo, resaltó que, en el marco de la revisión para el cumplimiento de la nueva ley, se logró quitar la concesión “dos veces” ya que al inicio obtuvo un amparo que finalmente le fue retirado junto con el uso del agua.

“Bueno un diputado del PRI del mismo apellido o sea de la familia se opuso al cambio a la ley de aguas porque dice que el agua es para el pueblo cuando en realidad pues estaban siendo un uso de esa agua ¿Qué está pasando ahora ya se les retira la concesión y ya se les clausuró dos veces porque en la primera se ampararon dos veces el uso de agua en pipas" Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Mario Calzada rumbo a las elecciones 2027

De acuerdo con la encuesta MetricsMx de febrero de 2026, al evaluar a los posibles candidatos del PRI y MC, Paulina Aguado Romero (MC) lidera con un 8.4%, seguida por Mario Calzada Mercado del PRI con un 7.0%.

Teresa Calzada Rovirosa (MC) y Abigail Arredondo Ramos (PRI) obtuvieron un 6.5% y 5.9% respectivamente.

En este sector, la cifra de personas que no optan por “ninguno” alcanza su punto más alto con un 47.5%.