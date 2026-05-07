En redes sociales se dio a conocer un video en el que se muestran los momentos en los que se originó el incendio en la Feria de Tabasco 2026 que dejó 5 muertos.

En la grabación de unos cuantos segundos se puede apreciar que el siniestro inició en un stand ubicado en la nave 1 del parque “Dora María” de la feria.

Sobre lo ocurrido, los reportes que circulan señalan que el fuego comenzó debido a un posible cortocircuito, hecho que se comprobaría en el video que exhibe el origen del incendio.

Así comenzó el incendio en la Feria de Tabasco 2026

La madrugada del 7 de mayo se registró un incendio en la Nave 1 del Parque “Dora María”, donde se lleva a cabo la Feria de Tabasco 2026, que dejó un saldo de 5 muertos.

Reportes señalan que el siniestro que también ha dejado pérdidas millonarias, comenzó poco después de las 2 de la mañana y un video que circula en redes muestra los momentos del origen de los hechos.

En el video que fue captado por un visitante de la Feria de Tabasco 2026, se puede ver que todo habría iniciado en uno de los stands de la Nave 1 mientras cientos de personas caminaban en la zona.

Las imágenes permitan apreciar una serie de explosiones que se presume, corresponderían a una falla eléctrica, así como la formación inmediata de una columna de humo.

Incluso, se logra escuchar que ante el incidente que generó el fuego, algunas personas comenzaron a gritar, pese a lo cual la gran mayoría siguió su camino sin mayor preocupación.

Acusan fallas eléctricas antes de incendio en la Feria de Tabasco 2026

En torno al incendio en la Feria de Tabasco 2026 que dejó 5 personas muertas, autoridades han informado que ya están investigando la causas que provocar el siniestro.

En tanto, reportes preliminares señalan que todo inició debido a un posible cortocircuito, como se evidenciaría en el video que muestra destellos y explosiones de ese tipo.

Incendio en la Feria de Tabasco 2026 (@Prociviltabasco)

Aunado a lo anterior, versiones de expositores indican que horas antes de que se desatara el siniestro, se presentaron fallas en el suministro eléctrico por las que se quedaron sin luz.

No obstante, hasta el cierre de esta publicación ninguna autoridad o funcionario ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las indagatorias y las posibles líneas de investigación.