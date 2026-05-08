La Fiscalía General de la República (FGR) interrogó el 7 de mayo de 2026 a agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua por el caso de los elementos de la CIA que habrían participado en un operativo en Morelos, Chihuahua.

Los agentes de la AEI acudieron a la sede de la FGR en Ciudad Juárez para rendir declaración, en seguimiento a la citación de 50 funcionarios anunciada por el fiscal Ulises Lara.

Extraoficialmente, también habría sido llamado el fiscal Arturo Zuany Portillo, especializado en Operaciones Estratégicas.

FGR investiga caso de agentes de la CIA en Chihuahua (Michelle Rojas)

Agentes de Chihuahua fueron interrogados por la FGR debido al caso de elementos de la CIA

Como parte de las investigaciones que se realizan por el caso de los elementos de la CIA que habrían participado en un operativo en Morelos, Chihuahua, la FGR comenzó a interrogar a agentes estatales.

La información indica que pasadas las 10:00 horas del 7 de mayo, comenzaron a arribar a la sede de la FGR en Ciudad Juárez, los agentes de la AEI que fueron citados para declarar.

FGR investiga caso de agentes de la CIA en Chihuahua (Yazmin Betancourt )

Cabe destacar que días atrás, el vocero de la FGR, Ulises Lara, dio a conocer que en seguimiento de las investigaciones se llamaría a declarar a un total de 50 elementos de la AEI.

Pese a que no se han revelado los detalles alrededor de los interrogatorios, el mismo Ulises Lara adelantó que las indagatorias buscan determinar el estatus y acreditaciones de los agentes de la CIA.

De la misma forma, indicó que se pretende conocer las condiciones jurídicas detrás del operativo, así como saber si el gobierno estatal estaba al tanto de la participación de los agentes extranjeros.

FGR también habría interrogado a un fiscal

En los reportes extraoficiales sobre los interrogatorios que se aplicaron el 7 de mayo a los agentes de la AEI de Chihuahua, se indica que la FGR habría citado a un mando de mayor rango.

En específico, la información establece que como parte de las pesquisas sobre el caso de los agentes de la CIA, habría sido llamado el fiscal especializado en Operaciones Estratégicas, Arturo Zuany Portillo.

Sin embargo, no se conocen los detalles sobre las entrevistas que la FGR llevó a cabo a lo largo del toda la tarde.