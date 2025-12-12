Arturo Ávila, vocero del grupo parlamentario de Morena, acusó a panistas de monopolizar el negocio de pipas de agua y sugirió que esa fue la razón por la que se oponían a la Ley de Aguas Nacionales.

“Están vendiendo las pipas, están aprovechándose de los escasez de agua de la gente a la que no le llega el servicio público”. Arturo Ávila

Agregó que en este monopolio y acaparamiento del agua también participaron expresidentes, gobernadores, diputadas y diputados federales panistas, practica que repitieron durante años.

Arturo Ávila señaló que un claro ejemplo de que la ‘derecha’ busca hacer del agua un negocio ocurre en el oriente de Aguascalientes, donde existen zonas en las que no hay agua porque la oposición decidió privatizar el agua del municipio.

“Resulta que cuando no hay agua, salen las pipas. Las pipas resultan que son el negocio de un político panista, de varios políticos panistas que están en el bajío”, sostuvo Arturo Ávila.

Más grave aún, el diputado aseguró que el agua que comercian los panistas es de uso agrícola, motivo por el que es aún más barato su saqueo para poderse vender para el consumo.

Otro ejemplo de acaparadores de agua, según Arturo Ávila, es el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien a través de su empresa Agroindustrias logró acaparar 51 millones de aguas subterráneas.