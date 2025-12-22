Decenas de políticos en México tienen concesiones para utilizar millones de metros cúbicos de agua al año, lo que ha desatado polémica ante la nueva Ley de Aguas Nacionales.

El Registro Público de Derechos de Agua habría revelado que al menos 31 de políticos en México se encuentran entre los concesionarios y el volumen que obtienen es inmenso.

Regiones de México sufren sequía (César Gómez Reyna)

Los políticos en México que tienen concesiones de millones de litros de agua

Una investigación de El Universal evidenció que, en los últimos siete años, al menos 31 políticos adquirieron concesiones de agua y cinco consumen más de 6 millones 200 mil metros cúbicos al año.

De acuerdo con la información, algunos de los políticos con concesiones de agua en México son:

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde, líder la lista al tener tres concesiones en Yucatán para su rancho “Tierra de Osos” Olga Sánchez Cordero, diputada de Morena, tiene cuatro concesiones en Nuevo León Alfonso Romo Garza, ex jefe de la Oficina de la Presidencia, posee una concesión personal por más de 600 mil metros cúbicos María Estela Ríos González, exconsejera jurídica del Ejecutivo y ministra de la SCJN, tiene una concesión en Guanajuato para uso agrícola Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, tiene siete concesiones que suman más de 381 mil metros cúbicos

De acuerdo con la información, solo estos cinco políticos suman 6 millones 200 mil metros cúbicos de agua al año mientras que pequeños productores enfrentan crisis por falta de agua.

A la lista se suman otros políticos como: