La polémica por el uso ilegal de concesiones de agua en Querétaro salpicó a la familia del comediante José Ramones.

El creador de contenido José Ramón Calzada es sobrino del diputado del PRI Mario Calzada e hijo del exgobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada.

El político fue señalado por Conagua de distribuir agua de forma ilegal con la concesión que tenían para uso y producción agrícola en Querétaro.

Familia de José Ramones está relacionada con uso ilegal de agua en Querétaro

Durante la conferencia matutina del 23 de marzo, Claudia Sheinbaum reveló que Mario Calzada y su familia han usado de forma ilegal las concesiones de agua que se les otorgó.

La presidenta de México y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) denuncian que Mario Calzada se aprovecha del título de concesión para usar confines distintos a la producción agrícola y sus derivados.

La familia de José Ramones fue señalada de usar de forma ilegal concesiones de agua en Querétaro (Instagram/@jose.ramoness)

Se sabe que Mario Calzada es tío del comediante José Ramones, quien suele hacer videos de humor donde hace mofa de las personas adineradas.

Mario Calzada y su familia contaban con 5 concesiones de agua que suman 628 mil metros cúbicos de agua, los cuales usaban para vender en pipas.

Además, esta concesión de agua era utilizada para abastecer el club de actividades ecuestres, deportivas y de tenis de Mario Calzada, tío del comediante.

Conagua señala a Mario Calzada por uso ilegal de agua (Mario Calzada/ Facebook)

José Ramones reacciona a acusaciones de robo de agua en Querétaro

Tras los señalamientos en contra de la familia de José Ramones, el comediante compartió una historia en Instagram para deslindarse del uso ilegal de concesiones de agua en Querétaro.

“Me han estado preguntando mucho acerca del tema del agua, que si yo vendo agua, nunca he vendido agua en mi vida. Yo soy comediante, eso es lo que me hace feliz, a eso me dedico” José Ramones

José Ramones asegura que él no está relacionado con el “negocio familiar” de venta ilegal de agua.

El también actor dice que él se dedica a la comedia y no dio más detalles sobre los señalamientos en contra de su familia paterna.