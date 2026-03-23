Mario Calzada Mercado es un diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Querétaro.

Es legislador por el distrito 5 en Pedro Escobedo, Querétaro. A continuación te contamos todos los datos que sabemos de su vida como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Mario Calzada?

Mario Calzada Mercado es un diputado federal de la LXVI Legislatura por el distrito 5 en Pedro Escobedo, Querétaro y miembro del PRI.

Además es integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados.

¿Qué edad tiene Mario Calzada?

De acuerdo con su perfil público, Mario Calzada nació un 12 de febrero de 1966, por lo que este 2026, cumplió los 60 años de edad.

¿Quién es su esposa de Mario Calzada?

Mario Calzada está casado con Lorena Regalado de Calzada, quién fuera la presidenta del Sistema Municipal DIF de El Marqués, municipio, donde Calzada Mercado fue alguna vez alcalde.

¿Qué signo zodiacal es Mario Calzada?

Según el calendario astrológico Mario Calzada es del signo zodiacal Acuario al nacer un 12 de febrero.

Las persona nacida bajo este signo zodiacal son descritas como personas originales, independientes, humanitarias, así como visionarios, enfocados en la innovación y el progreso social.

¿Cuántos hijos tiene Mario Calzada?

Fruto de su matrimonio Lorena Regalado de Calzada y Mario Calzada tienen 3 hijos.

¿Qué estudió Mario Calzada?

El diputado federal del PRI, Mario Calzada es Ingeniero Agrónomo por el Tecnológico de Monterrey.

¿En qué ha trabajado Mario Calzada?

En su trayectoria profesional Mario Calzada ha destacado por la política mexicana en cargos como: