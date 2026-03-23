Claudia Sheinbaum presentó la nueva Ley General de Aguas, cuyo objetivo es terminar con los privilegios en la transmisión de concesiones y combatir el acaparamiento del recurso.

“Como en otros casos, nuestro objetivo es que no haya privilegios (…) El cambio a la nueva Ley de Aguas tuvo entre sus principales razones acabar con los privilegios en la transmisión de derechos del agua” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México,

La reforma busca garantizar una distribución más justa y evitar la especulación que durante años generó un mercado irregular del agua.

Conagua expuso casos de abuso en Zacatecas, Chihuahua, Querétaro y Baja California Sur, donde concesiones agrícolas fueron desviadas a fines industriales e inmobiliarios.

La presentación de la nueva ley, que contempla sanciones más severas, tuvo lugar el 23 de marzo de 2026 tras el Día Mundial del Agua.

Casos de abuso en concesiones de agua antes de la nueva Ley General de Aguas

Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que la reforma elimina la posibilidad de transferir concesiones entre particulares, un mecanismo que anteriormente facilitaba un “mercado negro del agua”.

El funcionario federal presentó diversos casos detectados en el país donde concesiones otorgadas originalmente para uso agrícola fueron transferidas a actividades industriales, inmobiliarias o de servicios, generando ganancias millonarias.

Entre los ejemplos mencionados destacan:

Zacatecas: siete títulos de concesión se transformaron en 50, lo que representó ingresos de hasta 54 millones de pesos para un solo particular.

Chihuahua: en el acuífero de Laguna de Hormigas se detectó especulación en zonas sobreexplotadas, con concesiones sin infraestructura que eran vendidas.

Querétaro: familiares del diputado federal Mario Calzada poseían concesiones de uso agrícola con exención de pago, las cuales eran utilizadas para proyectos inmobiliarios y distribución de agua en pipas.

Nayarit: se detectaron perforaciones ilegales de pozos.

Los Cabos, Baja California Sur: autoridades encontraron tomas clandestinas de agua.

También se identificaron irregularidades en refresqueras y empresas embotelladoras.

Sanciones por abusos en concesiones con la nueva Ley General de Aguas

El titular de Conagua explicó que con la nueva legislación de la Ley General de Aguas se establecerán sanciones más severas para quienes incurran en irregularidades en el uso del agua.

Entre las medidas contempladas se encuentran:

Multas de hasta 3.5 millones de pesos

Penas de prisión de hasta cinco años

El Gobierno federal señaló que estas acciones buscan garantizar un uso equitativo y sustentable del agua en México, así como evitar prácticas de especulación que afecten el acceso al recurso.