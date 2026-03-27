José Ramones responde a polémica que relaciona a su familia con el uso ilegal de agua a través de concesiones en Querétaro: “Nunca he vendido agua”.

La presidenta Cláudia Sheibaum y Conagua señalan a Mario Calzada de vender agua en pipas a través de concesiones que se otorgaron para uso y producción agrícola.

Mario Calzada es tío de José Ramones, quien también es hijo del exgobernador de José Calzada Rovirosa.

José Ramones niega nexos con venta de agua ilegal en Querétaro

Tras el escándalo que involucra a su familia paterna con el uso indebido de concesiones de agua, José Ramones compartió un video para deslindarse.

“Me han estado preguntando mucho acerca del tema del agua, que si yo vendo agua, nunca he vendido agua en mi vida. Yo soy comediante, eso es lo que me hace feliz, a eso me dedico” José Ramones

José Ramones mencionó que él no tiene negocios relacionados con la venta de agua y que sus actividades se relacionan con la comedia.

🎭💧 ¡“Yo soy comediante, no vendo agua”!

José Ramones se deslinda del caso de concesiones tras señalamientos expuestos por @Claudiashein sobre presuntas irregularidades ligadas a la familia Calzada📊📌 #JoseRamones #ClaudiaSheinbaum #Conagua #Queretaro #PoliticaMX pic.twitter.com/J9DaFjNpue — SDP Noticias (@sdpnoticias) March 27, 2026

El actor no dio más detalles sobre el escándalo que vive su tío, el diputado priista Mario Calzada.

José Ramones viene de una familia dedicada a la política, ya que es nieto de Antonio Calzada Urquiza, exgobernador de Querétaro y su padre también fue gobernador de este estado.

Tío de José Ramones admite que concesión de agua la usó para abastecer campo de polo

Previo a que Mario Calzada fuera exhibido en la conferencia matutina por Conagua, aceptó que utilizaba parte del agua concesionada para abastecer una zona residencial.

La concesión de agua otorgada a Mario Calzada era para uso y producción agrícola, pero, fue utilizada para vender en pipas.

También se utilizaba para abastecer un campo de polo y un club de actividades ecuestres.

Mario Calzada negó que estuviera actuando bajo la ilegalidad, pues supuestamente la concesión le permitía usar el agua para uso industrial y de servicios.

Mientras tanto, Conagua habría retirado la concesión de agua a Mario Calzada, quien también fue señalado de oponerse a la nueva ley de aguas.