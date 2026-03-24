Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Conagua, dio a conocer que la Ley Nacional de Aguas ha retirado más de mil concesiones del líquido vital por mal uso.

“Hemos realizado más de 7 mil 614 inspecciones que han derivado en 1,006, es el proceso que estamos haciendo” Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Conagua,

En entrevista para Radio Fórmula, el funcionario señaló que entre los años 1995 a 1996 prácticamente se regalaban las concesiones de agua aun si los estados no contaban con abasto suficiente.

Durante la mañanera del 23 de marzo, Conagua expuso casos de abuso en Zacatecas, Chihuahua, Querétaro y Baja California Sur, donde concesiones agrícolas fueron desviadas a fines industriales e inmobiliarios.

Sequía (César Gómez Reyna)

Ley Nacional de Aguas revisará miles de concesiones en el país

Durante la misma entrevista, el subdirector general de Conagua defendió que la implementación de la Ley Nacional de Aguas es un acto de justicia social al devolverle el agua a los mexicanos.

En ese sentido, Mauricio Rodríguez Alonso señaló que hasta marzo de 2026 existen más de 11 mil empresas con concesiones y más de 500 mil títulos de concesión activos en el país sobre el líquido vital.

Por lo anterior, sostuvo que la Ley de Aguas Nacionales ya contempla la revisión de esas concesiones, lo que ha dado como resultado el retiro de más de mil de ellas tras detectarse un uso indebido.

En otro tema, Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Conagua, celebró que desde la implementación de esta ley, se mejoró significativamente el pago de las concesiones.