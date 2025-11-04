El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, llevó a que legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) hicieran protestas en la Cámara de Diputados

Con sombreros y velas fue que se pronunciaron en el pleno de la Cámara de Diputados por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en un evento público en el centro de Uruapan.

Diputados del PRI y PAN se han pronunciado por el asesinato de Carlos Manzo, siendo esta vez San Lázaro el que tuvo una protesta por el alcalde de Uruapan, Michoacán.

Así como sucedió en Morelia por estudiantes y la sociedad en general, lo mismo está pasando en la Cámara de Diputados el martes 4 de noviembre.

Según la información dada por el periodista Juan Ortiz, diputados del PRI y PAN realizaron una protesta a la Cámara de Diputados, llevando sombreros manchados de sangre.

A su vez, la reportera Isabel Uribe compartió que también se colocaron sombreros con una mariposa monarca y un limón, así como velas en Diputados.

(@Isa_Uribe)

Cabe señalar que Uruapan es la capital mundial del aguacate y son otras zonas de Michoacán las que albergan la producción de limón y santuarios de la mariposa monarca.

Diputados del PRI y PAN se manifiestan por el asesinato de Carlos Manzo. (@Isa_Uribe)

No obstante, diputados del PRI y PAN han protestado por los asesinatos ocurridos en Michoacán, a su juicio, más representativos de los últimos cinco años:

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán

Homero Gómez González, activista de la mariposa monarca

En Michoacán han asesinado 6 alcaldes en los últimos cuatro años

Entre 2022 y 2025 en Michoacán han sido asesinados 6 alcaldes:

Michoacán es uno de los 17 estados que realizarán elecciones en el 2027. Actualmente, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, militante de Morena.