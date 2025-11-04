El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, llevó a que legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) hicieran protestas en la Cámara de Diputados
Con sombreros y velas fue que se pronunciaron en el pleno de la Cámara de Diputados por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en un evento público en el centro de Uruapan.
Protestas en la Cámara de Diputados con sombreros y velas llegan tras asesinato de Carlos Manzo
Diputados del PRI y PAN se han pronunciado por el asesinato de Carlos Manzo, siendo esta vez San Lázaro el que tuvo una protesta por el alcalde de Uruapan, Michoacán.
Así como sucedió en Morelia por estudiantes y la sociedad en general, lo mismo está pasando en la Cámara de Diputados el martes 4 de noviembre.
Según la información dada por el periodista Juan Ortiz, diputados del PRI y PAN realizaron una protesta a la Cámara de Diputados, llevando sombreros manchados de sangre.
A su vez, la reportera Isabel Uribe compartió que también se colocaron sombreros con una mariposa monarca y un limón, así como velas en Diputados.
Cabe señalar que Uruapan es la capital mundial del aguacate y son otras zonas de Michoacán las que albergan la producción de limón y santuarios de la mariposa monarca.
No obstante, diputados del PRI y PAN han protestado por los asesinatos ocurridos en Michoacán, a su juicio, más representativos de los últimos cinco años:
- Carlos Manzo, alcalde de Uruapan
- Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán
- Homero Gómez González, activista de la mariposa monarca
En Michoacán han asesinado 6 alcaldes en los últimos cuatro años
Entre 2022 y 2025 en Michoacán han sido asesinados 6 alcaldes:
- Enrique Velázquez Orozco, alcalde de Contepec asesinado en febrero 2022
- César Arturo Valencia Caballero, alcalde de Aguililla asesinado en marzo 2022
- Guillermo Torres Rojas, alcalde de Churumuco asesinado en abril 2024
- Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija asesinada en junio 2024
- Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec asesinada en junio 2025
- Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan asesinado en noviembre 2025
Michoacán es uno de los 17 estados que realizarán elecciones en el 2027. Actualmente, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, militante de Morena.