Durante los actos de protesta en Morelia, Michoacán, por el asesinato de Carlos Manzo que se realizan este lunes 3 de noviembre, policías lanzaron gas lacrimógeno en contra de los manifestantes.

Así se observa en diversos videos que se han compartido en redes sociales, en los que se puede ver que los elementos policiacos replegaron a los ciudadanos al lanzarles gas lacrimógeno.

Policías arrojaron gas lacrimógeno para replegar protesta en Morelia por asesinato de Carlos Manzo

Durante el segundo día de protestas en Morelia que se llevan a cabo por el asesinato de Carlos Manzo, autoridades estatales replegaron a los civiles manifestantes al lanzarles gas lacrimógeno.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, fueron elementos antimotines quienes en busca de evitar el avance de los ciudadanos y estudiantes que se sumaron a la movilización, arrojaron el gas.

Lanzan gas lacrimógeno en protesta por asesinato de Carlos Manzo (ESpecial)

En los videos que se han compartido en redes sociales, se logra ver que el agente químico irritante que lanzaron los uniformados, sí provocó que las personas comenzaran a replegarse.

No obstante, dado que el elemento fue lanzado en plena vía pública, otras personas que estaban cerca de la zona de la manifestación, también resultaron afectadas y tuvieron que retirarse.

Policías también habrían disparado balas de goma durante protesta en Morelia por asesinato de Carlos Manzo

Al exhibirse los momentos en los que policías lanzaron gas lacrimógeno contra la protesta en Morelia por asesinato de Carlos Manzo, se denunció que los uniformados también habrían realizado disparos.

Sobre ello, circulan otras grabaciones en las que se puede ver que mientras civiles embestían portones del Palacio de Gobierno, se efectuaron presuntos disparos con balas de goma.

En uno de los videos, se puede escuchar y observar que uno de los proyectiles se impactó contra un muro del recinto, lo cual provocó la alarma entre las personas que estaban en el punto.

Lo anterior debido a que al observar el posible impacto de bala de goma, los manifestantes dejaron de golpear el portón y se replegaron de inmediato para continuar su avance.

¿Autoridades pueden usar gas lacrimógeno y balas de goma en protestas?

En la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, se establece que las autoridades sí pueden recurrir al uso de agentes químicos como gas lacrimógeno y proyectiles menos letales como balas de goma.

El gas lacrimógeno se utiliza para dispersar multitudes, provoca irritación ocular y respiratoria, mientras que las balas de goma son proyectiles de impacto controlado y se catalogan como armas menos letales.

Ante ello, cada estado puede establecer protocolos específicos y en algunos casos se restringe el uso de gas lacrimógeno y balas de goma, aunque la regulación general proviene de la legislación federal.

Pese a ello, organismos de derechos humanos han cuestionado el uso de dichos elementos al advertir que pueden representar riesgos graves para manifestantes, especialmente en contextos de protestas.