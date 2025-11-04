Protestas en Apatzingán: el palacio municipal arde tras los asesinatos de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

La noche de hoy lunes 3 de noviembre se registraron fuertes protestas en Apatzingán, Michoacán, entre las cuales, el palacio municipal ardió en llamas tras los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, así como del líder limonero Bernardo Bravo.

Como parte de las protestas registradas por los asesinatos de Carlos Manzo y Bernardo Bravo, ciudadanos exigieron la renuncia de la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo, colocando mantas y pintas con la frase “Fuera Fanny”.

Protestas en Apatzingán: queman palacio municipal por asesinatos de Carlos Manzo y Bernardo Bravo; piden renuncia de su alcaldesa

La noche de este lunes, se registró una protesta en Apatzingán, en el estado de Michoacán, en donde ciudadanos salieron a las calles para exigir justicia por los asesinatos de Carlos Manzo y Bernardo Bravo, y para pedir paz en toda la entidad.

Reportes señalan que numerosos ciudadanos vandalizaron el Palacio Municipal de Apatzingán, en donde sacaron mobiliario y diversos artículos del mismo para posteriormente incendiarlo.

De igual forma, se registraron pintas y más quemas en el interior, pues las llamas fueron visibles para las personas que se encontraban manifestándose a las afueras de este recinto.

Resaltó, entre las protestas, que habitantes de Apatzingán exigieron la renuncia de su presidenta municipal, Fanny Arreola Pichardo, señalada porque en octubre de 2025 la banda “Originales de San Juan” le dedicó el narcocorrido La Raza Michoacana.

Ante esto, los ciudadanos pidieron que fuera separada de su cargo, por su apología al crimen organizado.

Luego de poco más de dos horas de disturbios, elementos de seguridad arribaron al ayuntamiento de Apatzingán para retomar la seguridad del lugar.

Fue así que los agentes detuvieron a por lo menos 12 manifestantes, los cuales se encontraban al interior del lugar.