Las cámaras y asociaciones de Uruapan, Michoacán, han convocado a un paro en el municipio para exigir justicia por Carlos Manzo, alcalde asesinado el pasado 1 de noviembre.

A través de un breve comunicado, se pide a todos los comerciantes de Uruapan que cierren sus negocios y salgan a marchar de manera pacífica para exigir justicia por Carlos Manzo.

Funeral del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo (Juan José Estrada Serafín)

Habrá paro en Uruapan este viernes 7 de noviembre para exigir justicia por Carlos Manzo

Miembros de las cámaras y asociaciones de Uruapan convocaron a un paro y una marcha pacífica para exigir la paz en el municipio y justicia por el asesinato de Carlos Manzo.

De acuerdo con la convocatoria, el paro en Uruapan se realizará “por los que ya no están, por lo que tienen miedo y por los que siguen en pie”, por lo que invitan a cerrar sus negocios y marchar.

La cita para la movilización en Uruapan es este viernes 7 de noviembre a las 10:00 de la mañana en la Glorieta de McDonalds e invitan a los participantes llevar una playera blanca o negra.

Asimismo, los organizadores del paro piden a la población que coloquen moños negros afuera de sus casas y sus negocios demostrando que Uruapan está de luto por el asesianro de Carlos Manzo.