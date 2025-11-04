La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Michoacán, dio a conocer que abrió una investigación por los actos de violencia ocurridos en las protestas por el asesinato de Carlos Manzo.

“(CEDH) de Michoacán, documenta e investiga los actos de violencia que derivaron de la protesta social registrada la tarde del domingo 2 de noviembre en esta capital, tras el lamentable homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez” CEDH Michoacán

Protestas por asesinato de Carlos Manzo (Michelle Rojas/SDPnoici)

CEDH Michoacán investiga violencia de autoridades en protestas porasesinato de Carlos Manzo

Por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, cientos de habitantes de la demarcación se han sumado a actos de protesta en los que exigen justicia a las autoridades.

Sin embargo, durante la manifestación que se llevó a cabo el domingo 2 de noviembre, se denunció que policías antimotines cometieron agresiones en contra de los civiles que protestaron.

Ante ello, la CEDH Michoacán emitió un comunicado en el que resaltó que ya se abrió una investigación por los actos de violencia registrados en la protesta en las calles de la ciudad de Morelia.

“Es prioridad para esta Comisión asegurar que todas las expresiones sociales se realicen en un marco de respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Hacemos un llamado enfático y urgente a la pacificación en nuestro Estado” CEDH Michoacán

De la misma forma, el organismo hizo un llamado a la paz social, pues recordó que la libre manifestación se trata de un derecho fundamental que es un pilar de la democracia y un mecanismo de expresión.

En ese sentido, la CEDH Michoacán resaltó que las autoridades están plenamente obligadas a “garantizar la seguridad ciudadana” sin que se incurra en la vulneración de derechos.

Lo anterior por las denuncias de violencia en las protestas por el asesinato de Carlos Manzo y resaltó que observará de cerca y documentará las movilizaciones que se desarrollen en los próximos días.

CEDH Michoacán emprende acciones por violencia en protestas por asesinato de Carlos Manzo

Al informar que ya se abrió una investigación por la violencia de las autoridades durante las protestas por asesinato de Carlos Manzo, la CEDH Michoacán resaltó que ya se emprendieron acciones.

Sobre ello, el organismo indicó que una vez que se supo de las protestas, la Visitaduría Regional de Morelia mantuvo presencia activa para observar el desarrollo de los hechos.

Como parte de la revisión del actuar de las fuerzas de seguridad pública que derivó en la detención de 8 personas, la CEDH Michoacán emprendió las siguientes acciones de forma inmediata: