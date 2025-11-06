Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan, Michoacán, salió en defensa de la memoria de Carlos Manzo.

Esto, al hacer mención de las protestas que se han realizado por el asesinato de quien fuera alcalde, Carlos Manzo.

“Es el cariño que le tenían a nuestro presidente, muchos decían que no tenía seguidores, pues bueno, en todo el país se han visto las movilizaciones, ahí están los seguidores” Victor Hugo de la Cruz. Regidor de Uruapan

Regidor de Uruapan defiende protestas y críticas por asesinato de Carlos Manzo

Al atajar las críticas en torno a las protestas por el asesinato de Carlos Manzo que lanzó el gobierno federal, Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan, destacó que la indignación es real.

Abordado por medios de comunicación, el integrante del cabildo municipal desestimó los dichos que Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia, hizo en la mañanera del 5 de noviembre.

Lo anterior debido a que expuso que son falsas las supuestas campañas de bots que se habrían activado tras el asesinato de Carlos Manzo, lo que sentenció, se puede ver en las protestas y movilizaciones.

“En todo el país se han visto las movilizaciones, ahí están los seguidores que tenía nuestro presidente y que sigue teniendo. Yo no veo muchos bots, no sé si ustedes ven los bots que decían que tenía” Victor Hugo de la Cruz. Regidor de Uruapan

Ante ello, el regidor de Uruapan sentenció que las marchas, movilizaciones y protestas por su asesinato, son la evidencia irrefutable de que el presidente municipal tenía y tiene el cariño de la ciudadanía.

Incluso, al ironizar sobre los señalamientos que se hicieron en la mañanera del pueblo, Victor Hugo de la Cruz refirió que en los últimos días se ha podido ver que “están en las calles los bots”.

Manifestantes al interior del Palacio de Gobierno en Morelia durante la protesta por el asesinato de Carlos Manzo (Asaid Castro Agencia ACG)

Presidencia acusó que asesinato de Carlos Manzo desató campaña de bots

La defensa por la memoria de Carlos Manzo que hizo el regidor de Uruapan, ocurrió luego de que desde Presidencia de l República se acusó que el asesinato del alcalde desató una campaña de bots.

En la mañanera del 5 de noviembre, Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia, advirtió que el asesinato de Carlos Manzo ha sido usado para ejecutar una campaña en redes sociales.

“Como hemos visto en otras tragedias, y con una virulencia incrementada por la acción coordinada en redes sociales, políticos de oposición, comentócratas y medios de información utilizaron el homicidio del alcalde Carlos Manzo para atacar al Gobierno Federal y a la Estrategia Nacional de Seguridad” Miguel Ángel Elorza. Coordinador de Infodemia

Sobre el despliegue, aseveró que quienes se han sumado a la presunta campaña mediática, que aseguró, no tiene precedentes, se han enfocado en hacer eco de noticias falsas.

De la misma forma, Miguel Ángel Elorza resaltó que en un rastreo y seguimiento de lo que ocurre en la plataformas digitales, se encontró que se usan incluso bots del extranjero para las críticas.