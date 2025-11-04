El diputado de Morena, Arturo Ávila, criticó los actos que calificó de “carroñería” por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), en medio de sus protestas por Carlos Manzo.

Desde la Cámara de Diputados, como parte de su posicionamiento, acusó que la oposición ha tratado el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán, como si fuese un “show mediático”.

Las declaraciones de Arturo Ávila ocurren luego de que diputados del PRI y PAN colocaran sombreros manchados con sangre para denunciar el asesinato de Carlos Manzo, lo que fue calificado de “carroñería” por parte de Morena.

Arturo Ávila critica “carroñería” de la oposición

La oposición utilizó el asesinato de Carlos Manzo como un “show mediático”, dice Arturo Ávila

Durante su posicionamiento, el diputado Arturo Ávila dijo que, desde Morena, “lamentan profundamente” que el asesinato de Carlos Manzo sea utilizado como acto de carroñería por parte de la oposición.

Asimismo, calificó que la protesta con sombreros ensangrentados es algo denostable, señalando principalmente a los siguientes políticos de aprovecharse de esta tragedia:

Arturo Ávila sentenció que, antes de dar discursos que caen en la carroñería, la oposición debería disculparse por no haber encabezado antes una política de seguridad.

Frente a medios, el diputado Arturo Ávila recordó que Carlos Manzo tenía claro que la violencia había iniciado en el gobierno de Felipe Calderón con su famosa “guerra contra el narco”.

En ese contexto, Arturo Ávila aprovechó para mencionar que en el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha registrado una baja histórica en los delitos de alto impacto.