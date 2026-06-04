El jueves 4 de junio se llevó a cabo la tercera mesa de trabajo entre autoridades federales y representantes de la CNTE, durante la cual los maestros recibieron una nueva propuesta.

Sin embargo, los docentes integrantes del magisterio disidente informaron que el encuentro concluyó sin un acuerdo, pues la nueva propuesta que van a revisar no cumple con sus principales demandas.

A pesar de ello, dieron a conocer que celebrarán una asamblea general en punto de las 17:00 horas, para analizar al planteamiento de las autoridades y decidir si, se llega a un acuerdo.

Bloqueos y protestas de la CNTE (Rogelio Morales/Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

CNTE revisará nueva propuesta del Gobierno; decidirá en asamblea si se acepta un acuerdo

En medio de los bloqueos que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) realizan en la CDMX, líderes del magisterio sostuvieron un nuevo encuentro con autoridades.

Al salir de la reunión en la Secretaría de Gobernación, la secretaria general de la Sección 22, Yenny Aracely Pérez, señaló que recibieron una nueva propuesta, pero el encuentro finalizó sin un acuerdo.

Sobre ello, resaltó que tienen en las manos la nueva propuesta del Gobierno, de la que dijo, van a analizar a detalle en asamblea general a realizarse en punto de las 17:00 horas del mismo 4 de junio.

CNTE revisará nueva propuesta de gobierno (Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

En ese sentido, explicó que a partir de lo que decida la mayoría de los docentes que participan en las acciones de protesta, se tomará una resolución de lo que realizará a futuro la CNTE.

Es decir que durante la asamblea general en la que se consultará la opinión incluso de los maestros que mantienen bloqueos en casetas, se determinará si se alcanza un acuerdo con el Gobierno.

CNTE advierte que nueva propuesta no cumple sus principales demandas

Pese a que anunció la celebración de una asamblea general para revisar la nueva propuesta del Gobierno, la CNTE advirtió que el planteamiento no satisface sus principales demandas.

Sobre el punto, Yenny Aracely Pérez indicó que su “demanda central a nivel nacional”, en referencia a un esquema de jubilación digna, no ha sido atendida hasta el momento.

Incluso, acusó que su petición de establecer una mesa de trabajo en la que participe la presidenta Claudia Sheinbaum, tampoco ha obtenido ninguna respuesta favorable.