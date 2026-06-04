La Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE) aceptó la invitación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para continuar con las negociaciones tras la fallida mesa del 3 de junio.

De acuerdo con Luis Alberto López, maestro de la Sección 22 de Oaxaca, la CNTE mantiene “voluntad política” para llegar a acuerdos con la mesa de diálogo con la SEP.

“Vamos, en esta voluntad política, a escuchar pero si no hay respuesta también vamos a ser muy claros” Luis Alberto López, maestro de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca

Esto ante el llamado de la SEP para una reunión a las 10:00 horas, tiempo local en el edificio de Bucareli en CDMX para mantener el “diálogo constructivo y respetuoso”.

CNTE muestra su “voluntad política” para el diálogo con la SEP

La CNTE mantiene una “voluntad política” para el diálogo con la SEP, así como con la Secretaría de Gobernación este jueves 4 de junio.

El maestro Luis Alberto López señaló que la Asociación Única de Negociación de la CNTE tomó la decisión de asistir al encuentro convocado por la SEP para continuar con el diálogo.

Asimismo, resaltó que si bien mantienen esta voluntad, si no reciben una respuesta favorable a sus exigencias, “vamos a ser muy claros”.

“Se acuerda que la Asociación Única de Negociación asista a este encuentro manteniendo lo que muchos compañeros argumentaron que fue esta voluntad política de la coordinadora” Luis Alberto López, maestro de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca

Por otra parte, el maestro de la Sección 22 de la CNTE compartió que sostendrán una asamblea a las 17:00 horas de este jueves, donde los miembros de la Asociación Única de Negociación compartirán la respuesta del gobierno federal, así como si hubo o no avances.

SEP invita al diálogo a maestros de la CNTE

Mario Delgado, titular de la SEP, invitó a la CNTE a continuar con el diálogo y las negociaciones de sus exigencias para este jueves 4 de junio.

De acuerdo con el titular de la SEP, se mantendrán las reuniones con el magisterio, la Secretaría de Gobernación y el Instituto de Seguridad y Servicios Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Además, señaló que se trata de la construcción del diálogo respetuoso para llegar a acuerdos que den mejores condiciones al magisterio.