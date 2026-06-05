En la reunión del 4 de junio con representantes de la CNTE, la Secretaría de Gobernación entregó una nueva propuesta en la que planteó fortalecer PENSIONISSSTE y crear una aseguradora pública.

“El Gobierno de México propone fortalecer PENSIONISSSTE y crear una Aseguradora Pública, especializada en el pago de pensiones” Secretaría de Gobernación

A través de un comunicado, la dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez refirió que las propuestas buscan avanzar en la creación de mecanismos que beneficien las cuentas individuales.

Por otro lado, la Secretaría de Gobernación resaltó que en el encuentro se emitió una condena en contra de la "violencia y el vandalismo“, así como contra las afectaciones al libre tránsito en la CDMX.

Proponen a CNTE fortalecer PENSIONISSSTE y conformar nueva aseguradora pública

En seguimiento a las mesas de trabajo que se realizan en busca de frenar las protestas del CNTE, la Secretaría de Gobernación celebró una tercera reunión el jueves 4 de junio.

Durante el encuentro, las autoridades entregaron una nueva propuesta a los representantes del magisterio en el que se planteó fortalecer PENSIONISSSTE y crear una aseguradora pública.

Al respecto, la Secretaría de Gobernación señaló en su comunicado que el objetivo es avanzar en la conformación de mecanismos para favorecer a los docentes que tienen cuentas individuales.

Rosa Icela Rodríguez. Negociaciones con CNTE (Rosa Icela Rodríguez)

Al abundar en los detalles, resaltó que la idea de reforzar PENSIONISSSTE implica dar más peso al esquema para que funja como alternativa frente a Afores privadas y mejore las pensiones.

En cuanto al proyecto de conformar una nueva aseguradora pública, se adelantó que se buscaría que sea un organismo que se dedique solo a la administración y pago de pensiones mensuales.

Con ello, sostuvo, se podría retroceder en los efectos de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 que, se acusa, sustituyó el régimen público, solidario e intergeneracional de pensiones.

Gobernación condena violencia durante protestas de la CNTE

Al revelar una parte del contenido de la nueva propuesta que se presentó a la CNTE, la Secretaría de Gobernación aprovechó para ratificar su condena contra la violencia en las protestas.

Sobre el punto, la dependencia federal expuso que en la reunión, Rosa Icela Rodríguez aseguró que el gobierno respeta la libre manifestación siempre y cuando no afecta a los estudiantes.

Además, reiteró su condena contra la violencia y el vandalismo “venga de donde venga” y reprobó que se afecte la movilidad de los habitantes de la CDMX por los bloqueos de los últimos días.