La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Gobernación concluyeron su reunión sin que se alcanzara un acuerdo, pese a que se presentó una nueva propuesta.

“Son 3 meses las que hemos tenidos hasta el momento, en estas 3 mesas, hemos puntualizado que nuestra demanda central a nivel nacional es una jubilación digna” Yenny Aracely Pérez Martínez. Secretaria general de la Sección 22 del CNTE

Así lo informó la secretaria general de la Sección 22 del organismo sindical, Yenny Aracely Pérez Martínez, quien advirtió que su demanda de jubilación digna no ha sido atendida.

De la misma forma, los maestros de la CNTE señalaron que seguirán exigiendo que se lleve a cabo una mesa de trabajo en la que participe la presidenta Claudia Sheinbaum.

Reunión de CNTE y Gobernación terminó sin acuerdos

El 4 de junio se realizó la tercera mesa de trabajo entre maestros de la CNTE y autoridades federales en la Secretaría de Gobernación, en busca de un acuerdo para finalizar las protestas del magisterio.

Sin embargo, al concluir la reunión, representantes de la CNTE informaron que a pesar de que se presentó una nueva propuesta, el encuentro finalizó sin ningún acuerdo.

Ante representantes de medios de comunicación, Yenny Aracely Pérez Martínez declaró que el motivo por el que aún no hay acuerdos, es que no se les ha ofrecido cumplir su principal demanda.

“La respuesta puntual o la propuesta de parte del gobierno federal, es respecto a tema de pensiones, pero sobre todo para trabajadores que se encuentran en cuentas individuales” Yenny Aracely Pérez Martínez. Secretaria general de la Sección 22 del CNTE

CNTE concluye reunión en Segob sin acuerdo (Cuartos / Andrea Murcia Monsivais)

Sobre el punto, la secretaria general de la Sección 22 dijo que las autoridades no han planteado resolver su “demanda central a nivel nacional”, en referencia al tema de la “jubilación digna”.

Por el contrario, reveló que la nueva propuesta que se les planteó fue con respecto al tema de las pensiones, pero en torno a los trabajadores de la educación que tienen cuentas individuales.

CNTE insiste en reunión con Sheinbaum

Al informar sobre la conclusión de la reunión del 4 de junio Gobernación sin que se llegara a un acuerdo, la representante de la CNTE resaltó que tampoco han atendido otra de sus principales exigencias.

Al respecto, Yenny Aracely Pérez Martínez refirió que hasta el fin de la tercera mesa de trabajo, no se les ha ofrecido una respuesta satisfactoria sobre la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hoy no tuvimos respuesta respecto a la mesa directa con la presidenta y la CNTE” Yenny Aracely Pérez Martínez. Secretaria general de la Sección 22 del CNTE

En ese sentido, la líder del magisterio advirtió que a partir de este momento, lo que pase en adelante es “responsabilidad del Estado”, en referencia a la posibilidad de que estalle la hulega nacional.