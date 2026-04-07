Juan Pablo Albán es el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, órgano que en días anteriores presentó un informe sobre los desaparecidos en México.

Tal como compartió Juan Pablo Albán en su más reciente publicación, el Comité contra la Desaparición Forzada es un órgano independiente e imparcial integrado por 10 expertos en el campo de derechos humanos.

Esto para supervisar que todos los Estados integrantes de la ONU cumplan con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

¿Quién es Juan Pablo Albán? Presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU

Juan Pablo Albán Alencastro es un abogado y doctor en jurisprudencia originario de Ecuador, actual presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Acorde con sus redes sociales, además de los derechos humanos, Juan Pablo Albán es un apasionado de la música clásica, así como la lectura y la historia contemporánea.

¿Quién es Juan Pablo Albán? Presidente del CED de la ONU (Juan Pablo Albán vía Instagram)

El pasado 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada que preside presentó un informe a la Asamblea General de la ONU para remitir la situación de los 132 mil 887 desaparecidos en México al día de hoy 6 de abril.

¿Qué edad tiene Juan Pablo Albán?

Nacido en 1974, en Guayaquil, Ecuador, Juan Pablo Albán tiene 51 años.

¿Quién es la esposa de Juan Pablo Albán?

Se desconoce quién es la esposa de Juan Pablo Albán o su estado civil.

¿Quién es Juan Pablo Albán? Presidente del CED de la ONU (Juan Pablo Albán vía Instagram)

¿Juan Pablo Albán tiene hijos?

Juan Pablo Albán tiene una hija estudiante de Derecho.

¿Qué estudió Juan Pablo Albán?

Juan Pablo Albán es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, institución que le dio también el doctorado en Jurisprudencia.

A su vez, Juan Pablo Albán tiene una maestría en Derechos Humanos Internacionales por la Universidad de Notre Dame.

¿En qué ha trabajado Juan Pablo Albán?

Desde 2021, Juan Pablo Albán es presidente o relator del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, reelecto en 2025, por lo que su cargo terminará el próximo 2029.

Posee una trayectoria de al menos 28 años en los derechos humanos, ya que también fue funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entre otros cargos, Juan Pablo Albán fue:

Vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio de Ecuador

Integrante del Instituto Interamericano de Política Criminal

Experto Extranjero de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia

Así como profesor en diferentes instituciones educativos, entre los cuales ha fungido como director de las Clínicas Jurídicas de Interés Público en la Universidad de San Francisco de Quito.