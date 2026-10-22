La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con 24 gobernadores y gobernadoras de estados incorporados al sistema de IMSS-Bienestar.

Recibí en Palacio Nacional a los 24 gobernadores y gobernadoras de estados incorporados a IMSS-Bienestar; revisamos avances en el proceso de modernización. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A través de sus redes sociales, la presidenta informó que el encuentro estuvo enfocado en evaluar avances en el proceso de modernización y coordinar acciones entre los gobiernos estatales y la Federación.

La mandataria federal aseguró que su gobierno mantiene como prioridad la consolidación de un sistema de salud universal, gratuito y de calidad para la población.

Claudia Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional (@Claudiashein )

La reunión se realizó luego de las giras encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, para fortalecer la infraestructura médica, mejorar la atención en hospitales y clínicas.

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