Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presentó el plan de 120 días para mejorar infraestructura, atención y servicios.

Desde la mañanera del 27 de octubre de 2026, Zoé Robledo señaló que entre las acciones se encuentra el aumento salarial, así como la garantía del abasto de insumos y medicamentos.

Te compartimos las acciones que se realizarán y las fechas programadas para el plan para mejorar al IMSS.

Zoé Robledo comparte el plan de acciones para mejorar al IMSS en 120 días

Zoé Robledo señaló que se pondrá en marcha un plan para mejorar al IMSS en 120 días, con un total de 12 acciones que significará una inversión de 11 mil 745 millones de pesos.

Las acciones para mejorar al IMSS en dicho plazo son:

Incremento salarial del 8% Basificación de 10 mil 939 trabajadores Contratación de 2 mil 500 médicos especialistas 100 equipos médicos de alta tecnología: 3 aceleradores lineales, 4 resonancias magnéticas 3.0 teslas, 26 tomógrafos de 256 cortes y 67 mastógrafos 2 mil 917 equipos médicos para cada servicio: mil 81 máquinas de anestesia, 10 arcos en C (rayos X para quirófanos), 20 ultrasonidos, mil 806 monitores de signos vitales rodables y 4 mil 756 equipos que recibirán mantenimiento correctivo y preventivo 18 mil 16 camillas y camas nuevas: mil 321 sillones clínicos reclinables para urgencias, 5 mil 851 camillas para urgencias y traslado, 6 mil 104 camas para hospitalización, mil 977 sillas de ruedas y 2 mil 673 sillas para regadera para el bao de los pacientes Plan emergente para las instalaciones y mantenimiento permanente: 458 sistemas de enfriamiento y aires acondicionados, 213 equipos de lavado, 144 equipos de casas de máquinas y 63 elevadores Garantizar los insumos, material de curación y los medicamentos: mil 900 equipos de cómputo para receta colectiva y digitalización y simplificación de ésta Garantizar el surtimiento completo de medicamentos en farmacia: Modernización de almacenes, última milla y reporte de medicamento faltante a través de recetacompleta.gob.mx Abatimiento del rezago quirúrgico: se realizarán 31 mil 701 cirugías en jornadas, noche y fin de semana Citas de consulta de especialidad sin cierre de agendas por fin de año: hasta 60 mil consultas de especialidad adicionales. Fortalecimiento de Urgencias: 48 módulos de trato digno.

De acuerdo con Zoé Robledo, este plan para mejorar al IMSS se llevará a cabo del 27 de octubre de 2026 al 24 de febrero de 2027.

Asimismo, destacó que todas las acciones se basan en las solicitudes de los trabajadores del instituto “para los derechohabientes”.

Plan para mejorar al IMSS realizará más de 31 mil cirugías atrasadas

Zoé Robledo señaló que se ofrecerán turnos para cirugía a pacientes que llevan mucho tiempo esperando, esto en turnos de fin de semana e incluso en horario nocturno.

Se trata de cirugías de:

Cataratas: 11 mil 305

Vesícula: 7 mil 44

Prótesis de rodilla: 5 mil 893

Hernia: 3 mil 744

Retiro de matriz (útero): mil 481

Prótesis de cadera: mil 311

Asimismo, compartió el avance entre 2018 y 2026 para diferentes servicios con el incremento de éstos en diferentes unidades.

Se trata de: