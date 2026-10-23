El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aclaró que los ingresos de un médico familiar con un año de antigüedad y jornada completa es de 53,396 pesos mensuales tras el aumento salarial del 8%.

Esta cifra se compone de un sueldo base combinado con diversas prestaciones anuales, tales como aguinaldos, fondos de ahorro y apoyos libres de impuestos.

A través de sus redes sociales, el IMSS destacó que estas remuneraciones aumentan progresivamente gracias a los incentivos por antigüedad y a los ajustes salariales recientes.

IMSS: cuánto gana un médico familiar tras el acuerdo de aumento salarial del 8% (IMSS / Facebook )

El IMSS revela cuánto gana un médico familiar tras el aumento salarial del 8%

Tras el acuerdo del aumento salarial del 8% (el cual se distribuye en 4% directo al sueldo tabular y 4% a la ayuda de renta), las percepciones netas de un médico familiar de primer nivel de atención (con jornada de 8 horas y un año de antigüedad) son las siguientes:

Percepción neta mensual: 39,120 pesos al mes (libres de impuestos).

Prestaciones anuales en conjunto: 171,311 pesos al año.

Ingreso mensual equivalente: 53,396 pesos al mes (al contabilizar el sueldo neto mensual más el prorrateo de las prestaciones anuales en 12 meses).

En sus redes sociales el IMSS compartió un desglose de las prestaciones de un médico familiar tras el acuerdo de aumento salarial del 8%:

Aguinaldo (90 días): 101,826 pesos.

Fondo de ahorro (46 días): 38,128 pesos.

Ayuda cultural (23 días): 26,712 pesos.

Prima vacacional (25%): 4,646 pesos.

De acuerdo con la información compartida por el IMSS, el salario aumenta con la antigüedad. Y es que a partir del quinto año se suma 60 días de sueldo al año.

Al publicar cuánto gana un médico familiar tras el aumento del 8%, el IMSS busca acabar con la desinformación

El IMSS explicó cuánto gana un médico familiar tras el acuerdo de aumento salarial del 8% para combatir la desinformación y las imprecisiones que circulaban en redes sociales, las cuales ubicaban las percepciones del personal médico en niveles de precariedad.

Aclaró la falsa noción de que el sueldo del personal se limita a un salario base (de aproximadamente 7 mil pesos), señalando que evaluar solo la cuota tabular omitiendo las prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo ofrece una lectura incompleta y distorsionada.

Con esta información el IMSS busca dar transparencia a la estructura de remuneraciones e incentivos, destacando la “fuerza del salario integrado” (sueldo neto más prestaciones prorrateadas).

Aprovechar la conmemoración del 23 de octubre ‘Día del Médico’ para resaltar el compromiso institucional con la estabilidad y justicia social de su plantilla operativa.